Taulava ‘sagasa’ sa 4 na dekada

ASI tao nga ba?

‘Yan ang tanong ng mga PBA fan dahil sa sobrang tagal ng former MVP sa liga na unang naglaro bilang rookie taong 1999 par sa koponang Mobiline.

Kapag naglaro kahit isang game para sa NLEX Road Warriors ngayong season ang veteran center, gagawa ito ng kasaysayan bilang unang PBA player na lumaro sa apat na dekada.

Nagawa rin ito ni Vince Carter sa NBA.

“I feel fresh again, ready to get back in the gym and start working again,” kuwento ng 47-year-old Fil-Tongan sa balitang unang lumabas sa abs-cbnnews.com.

“The biggest goal for me right now is to be the first player to play four decades, and that’s the motivation and my drive now with all my workouts.”

Nasa ika-pitong season na si Asi sa NLEX, dapat ay nakuha na niya ang bagong marka subalit naputol ang 2020 Philippine Cup noong Marso dahil sa coronavirus. (Abante Sports)