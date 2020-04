Taulava hindi tao – Bayno

NAGULAT ang dating mentor ng Talk ‘N Text na si Bill Bayno nang mabatid nitong naglalaro pa sa PBA si Asi Taulava.

Hinawakan ni Bayno ang Talk ‘N Text noong 2002 season, ngayon ay assistant coach na ng Indiana Pacers sa NBA.

“Is he really? Asi still playing,” saad ni Bayno nang ipaalam sa kanya ng PBA na naglalaro pa rin si 46-year-old Taulava.

Naalala ni Bayno si 6-foot-10 Fil-Tongan noong naghahanda pa ito sa national team para sa Busan Asian Games.

Ayon kay 57-year-old Bayno, halimaw kung maglaro si Taulava.

“He reminded me of Greg Oden before Greg got hurt,” ani Bayno.

Dalawang confrence lang si Bayno pero nabitbit niya agad ang Talk ‘N Text sa championship pero naatalo sa Finals laban sa Red Bull na ginagabayan ni coach Yeng Guio.

Subalit inamin ng American mentor na malaki ang experince ang nakuha ng kanyang mga bataan noon para maging champion team.

“I felt good that even though we didn’t win the championship, I felt like I set the table for them and coach Joel (Banal) to finish it. hayag nii Bayno sa PBA website.

Bukod kay Taulava, mga naging bataan ni Bayno noon ay sina Mark Telan, Vic Pablo, Donbel Belano, Fil-Am Kenny Evans, Gilbert Demape, at imports Jerald Honeycutt at Pete Mikeal. (Elech Dawa)