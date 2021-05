Tatum pasabog ng 50 puntos

KINAMADA ni Jayson Tatum sa second half ang 32 sa kanyang game-high 50 points, at sinagasaan ng Boston ang Washington 118-110 sa play-in round sa Eastern Conference nitong Martes.

Biyaheng playoffs na bilang No. 7 seed ang Celtics, humugot pa ng 29 points at 7 rebounds mula kay Kemba Walker at double-double na 12 points, 12 rebounds kay Tristan Thompson off the bench. Kumalawit si Tatum ng 8 boards at may 4 assists.

Namuno sa Wizards ang 22 points, 9 rebounds at 6 assists ni Bradley Beal na iniinda pa ang kaliwang hita. May 20 points, 14 rebounds at 5 assists si Russell Westbrook.

Haharapin ng Boston ang No. 2 Brooklyn sa first round sa East. Siklab ang series sa Sabado (Linggo sa Manila).

I-ho-host ng Wizards ang Indiana sa Biyernes para pag-agawan ang eighth seed. Makikipagbanggaan ang winner sa No. 1 Philadelphia sa playoffs.

Cheerer lang sa sidelines ang isa pang kamador ng Boston na si Jaylen Brown, sumailalim sa season-ending wrist surgery.

Inumpisahan ng Celtics ang second half sa 22-4 run para kumalas 74-58. Huling nagbanta ang Washington 91-84 pero muling rumatsada ng 15-6 blitz ang Boston tungo sa 106-88. (VE)