Tatum halimaw kontra Wolves

PLANONG ulitin ni Jayson Tatum ang kanyang 50-point game kapag nasa sidelines na ang kanyang anak na lalaki.

Hindi pa makapasok sa venue ang two-year-old dahil sa pandemic, kaya hindi niya napanood nang maglista ng career-high 53 points ang ama.

“It means I’ll have to do it again someday,” ani Tatum pagkatapos ng 145-136 overtime win ng Boston sa Minnesota Biyernes ng gabi.

Unang 50-point game ‘yun sa career ng 23-year-old, kinamada ang 18 sa fourth period at extra time para burahin ang dati niyang career-best na 41.

Umayuda ng 26 points si Jaylen Brown, may 24 points, 6 rebounds at 8 assists si Marcus Smart sa Celtics.

Binura ng Boston ang 17-point deficit sa third quarter, umabante ng walo sa fourth pero nag-rally din ang Timberwolves para ibuhol sa 124 at makapuwersa ng OT.

Huling dumikit 135-132 ang Wolves pero mula roon ay na-outscore ng Celtics 10-4.

Bumandera sa Minnesota ang 30 points 12 rebounds ni Karl-Anthony Towns, tumapos ng 26 points si D’Angelo Russell. (VE)