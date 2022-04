Tatum, Celtics sinibak Nets

Biyaheng second round ng East playoffs na ang Boston, winalis sa apat na laro ang Brooklyn sa opening phase ng playoffs.



Umiskor ng 29 si Jayson Tatum, may 22 si Jaylen Brown at kinubabawan muli ng Celtics ang Nets 116-112 Lunes ng gabi.



Nag-ambag pa si Marcus Smart ng 20 points at 11 assists sa Boston, hihintayin ang winner sa series ng Milwaukee-Chicago.



Pre-season favorite na pumalaot sa postseason ang Nets. Walang naipanalo sa playoffs sina Kevin Durant at Kyrie Irving.



Napituhan ng sixth foul si Tatum kulang 3 minutes pa sa laro habang lamang ng anim ang Boston na kinapitan sa panalo.



Nakawala si Durant mula sa nakakangilong depensa ng Celtics sa frist three games, nakapagsumite ng 39 points, 7 rebounds at 9 assists.



Nagdagdag si Seth Curry ng 23 markers, 20 kay Irving.



Nagkumahog sa dulo ng regular season ang Brooklyn para lang makuha ang No. 7 seed.



“A lot of stuff that may factor into why we lose, but they were just a better team,” himutok ni KD. (VE)