Tatum, Celtics alpas vs Warriors

NAKIPAGSABAYAN si Jayson Tatum kay Stephen Curry at naungusan ng Boston ang Golden State 119-114 sa 75th NBA regular season game Sabado ng gabi sa TD Garden.

Tumapos si Tatum ng 44 points, dinagdagdan ni Kemba Walekr ng 26 kabilang ang 3-pointer sa final 24 seconds na nagselyo sa panalo at akyat ng Celtics sa 31-26 win-loss record, sinalya ang Warriors sa 28-29.

“He’s incredible,” ani Walker kay Tatum. “He was unbelievable. We needed every bucket he had tonight.”

Kumana si Curry ng 47 points huli ang tres na nagdikit sa Warriors sa dalawa 19 seconds sa orasan. Kaya lang, mintis ang tira niya paglagpas lang ng midcourt sa sumunod na posesyon ng Golden State.

Pagkatapos ng huling tira ng Warriors, kinalawit ni Walker ang eighth rebound niya at binalibag ang bola habang paubos ang oras.

May 22 points si Andrew Wiggins at namigay ng 10 assists si Draymond Green sa Warriors. (Vladi Eduarte)