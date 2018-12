Tatay ni Julia Montes nakakatakot

Kamakailan lang ay muling nakapiling ni Julia Montes ang kanyang tunay na ama na si Martin Schnittka, isang German. Last year lang nu’ng una silang nagkita, at sa haba ng pana­hon at ilang araw pa nga lang nakalipas nang magkasama sila ulit ng kanyang papa.

Lubos na galak ang nadama ng aktres tuwing makakapiling niya ang kanyang ama na matagal niyang hindi nakasama. Hindi niya ito kinalakihan pero talaga raw magaan ang loob niya rito.

Ngayong 2018, nagkasama sila ulit at ibi­nahagi ni Julia sa kanyang mga follower sa Instagram kung anong saya ang nadarama niya ngayon na nakapiling niya ulit ang kanyang ama. Sinabi ng aktres na totoo pala ang sinasabi ng ibang tao na ang hahanapin mo raw sa taong mapapa­ngasawa mo ay ang katangiang meron ang iyong ama. Mas na-rea­lize raw ni Julia ang kahalagahan na makaha­nap siya ng lalaking ka­tulad ng tatay niya dahil mas nakilala niya nang lubusan ang kanyang ama ngayong taon.

Dagdag pa ng aktres “He may look brusko, and nakakatakot but he’s so sweet and lovin­g. Observant pa… sa grocery he saw me lookin­g sa Nutella nagdada­lawang-isip ako kumuha… The next day meron na sa breakfast table…”

Gentle Giant ang bansag ni Julia sa kanyang ama, napaka-cute, no?

Kung makikita mo ang post ni Julia tungkol sa kanilang mag-ama, eh talagang tutunawin ang puso mo sa sobrang nakaka-touch. Posible pang maiyak sa tuwa ang iba. Hindi nga lang makapag-comment ang kanyang mga follower sa mga litrato niya dahil mukhang super private ang setting ng Instagram ng aktres. Napagkuwentuhan pa rin naman ng ilang mga fan ang relasyon ni Julia at ama niya sa ibang way ng social media at sabi nga ng ilang fan ay naiinggit sila sa aktres at masaya sila para sa aktres.

Deserve raw ni Julia ang napaka-special na kaganapan na makasama niya ang kanyang ama dahil mabuti ang puso ng aktres.