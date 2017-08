‘Tatamaan at tatamaan si Faeldon’ — Alvarez

Tiwala si House Speaker Pantaleon Alvarez na mababago pa ang desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ni Customs Commisisoner Nicanor Faeldon na hindi nito sinibak sa harap ng kontrobersiya sa nakalusot na P6.4 billion shabu sa Bureau of Customs (BoC).

Inamin ni Alvarez na hindi n’ya alam kung ano ang napagusapan nina Pangulong Duterte at Faeldon maliban sa lumabas sa media na hindi ito tatanggalin sa pwesto.

Sa kabila nito kumpiyansa ang pinuno ng Kamara na pakikinggan ng Pangulo ang magiging resulta ng ginagawang imbestigasyon at isusumite nila ang kanilang rekomendasyon pagtatapos ng pagdinig.

“Ongoing naman yung investigation, pareho po iyan, dito po sa House of Representatives at saka sa Senado. At ito po ay naisiwalat po sa buong bansa at lahat po ng nanonood at nakikita naman nila kung ano talaga ang nangyari doon sa shabu shipment na yun na napakarami po, at marahil, yun ang kasagutan kung bakit hanggang ngayon ay hindi maubos-ubos yung shabu,” wika ni Alvarez.

Suportado ni Alvarez ang panawagan ng ilang mambabatas na sibakin sa pwesto si Faeldon dahil bigo itong gampanan ang kanyang tungkulin na sugpuin ang smuggling.