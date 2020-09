Tatakbong senador: Angel sinupalpal mga nagpakalat ng fake news

Agad na pinalagan ni Angel Locsin ang pinagkakalat ng mga kalaban niya na diumano ay nagpahayag na siya ng interes na tumakbong Senador sa 2022.

Sinagot nga ni Angel ang mga nagpapakalat sa Facebook, pati na sa YouTube at Twitter ng maling kuwento, na diumano ay nagpahayag na siya ng kagustuhan na tumakbo sa susunod na eleksiyon.

Heto nga ang sunod-sunod na maling kuwento na pinalagan ni Angel;

“Angel Locsin formal nang nagpahayag na tumakbo bilang Senador sa ilalim ng LP Coalition.”

“’Itutuwid ko ang mga mali!” Angel Locsin for Senator!

“Viral guys Angel Locsin sa FB pati mga fans niya todo post… karapat-dapat daw ang pekeng Angel na maging senador at itama ang nabubuang niyang pag-iisip.”

Kaya naman si Angel, agad niyang kinotra sa kanyang Twitter account ang mga ipinakakalat na kuwentong ito.

“Mag-ingat sa mga maling propaganda. Sino ang gumagawa at bakit may effort gawin ito?” saad ni Angel.

“Mag-ingat at wag magpaloko!” dugtong pa ni Angel.

Hindi ito ang unang pagkakataon na may ginawang maling kuwento, o pekeng balita tungkol kay Angel. Una na ngang ipinakalat na kesyo hiwalay na silan g dyowa niyang si Neil Arce, dahil sa utang.

Pero siyempre, agad kinontroa, sinupalpal ni Angel ang mga `yon.

Well, sino nga ba ang nagpapakalat ng mga maling balita tungkol kay Angel?

Well…

***

Alden, Jasmine malakas ang chemistry

In fairness kina Alden Richards at Jasmine Curtis Smith, may chemistry sila, ha! Sa teleserye nga na I Can See You, feel na feel ang kilig sa mga eksena nilang dalawa, kesehodang ang eksena ay tinatalak-talakan ni Jasmine si Alden, ha!

Pero, ayon kay Jasmine, sobrang ‘pressured’ siya sa bagong mini-series na ‘I Can See You: Love On The Balcony’ nila ni Alden.

“It’s more of a pressure that I do hope that the people who watch it really enjoy it,” sey niya.

Pero kahit pa kabado ay excited pa rin ang aktres sa magiging feedback ng viewers sa kanilang bagong serye.

“What I look forward to is people just giving their honest reviews and comments about it. Kasi for me, every comment is appreciated, kahit pa na it’s a critique. It’s always good to channel it into a nice conversation or idea also for a future project if ever,” sey niya, na in fairness nga, may chemistry talaga sila.