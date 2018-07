Tatak ng pagbabago: Ang ulat sa bayan ng Pangulo

Nasaksihan natin nitong nakaraang Lunes ang pangatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang kanyang talumpati ang naging pinakamaikli sa lahat ng kanyang mga SONA.

Muling pinaabot ng Pangulo ang kanyang mensahe na direkta niyang haharapin ang mga hamong dinaranas ng ating bansa upang makamit ang tunay at makabuluhang pagbabago.

Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pagsasabing hindi pa tapos ang ating laban sa iligal na droga. Sinabi rin niya sa mga bumabatikos na ipapagpatuloy niya ito alang-alang sa buhay ng tao, lalo na sa kabataang nasisira ang buhay dahil sa ipinagbabawal na gamot.

Para sa ating Pangulo, kabilang sa karapatang pantao ang pagkakaroon ng disente’t mapayapang buhay at maaliwalas na kinabukasan.

Muli ring idineklara ni Pangulong Digong ang kanyang kampan­ya laban sa katiwalian sa gobyerno. Ang korap­siyon, ika niya, ay parang linta na humihigop sa pondo ng pamahalaan na para sana sa pagpapabuti ng ating imprastraktura at mga serbisyong panlipunan.

Ayon sa kanya, habang tinutugis ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, sabay namang pinapabuti ang mga serbisyong pampubliko ng pamahalaan. Inatasan niya ang mga lokal na pamahalaan na sundin at ipatupad ang Ease of Doing Business Act na siyang nagpapadali sa pagpapatayo ng negosyo.

Binalaan niya rin ang mga ahensya ng gobyerno na mabagal ang pamamalakad, o iyong maraming red tape kung tawagin, na umayos dahil kung hindi ay mananagot mismo sila sa Pangulo.

Binigyan niya rin ng babala ang kanyang mga kaibigan at tagasuporta na itinalaga niya sa pamahalaan na may hangganan ang kanilang pagkakaibigan. Sibak agad sila sa puwesto kapag nabahiran sila ng korapsyon.

Bilang anak ng Mindanao, nangako rin ang Pangulo na pagbaba niya sa puwesto ay patungo na ang katimugang Pilipinas sa kaunlaran at kapayapaan.

Magsisimula ito sa paglalagda niya sa Bangsamoro Organic Law na siya namang niratipika ng Senado noong Lunes at ng Kamara noong Martes.

Muli ring pinagtibay ng Pangulo ang kanyang pangako na pangalagaan ang kapakanan ng ating mga manggagawa sa loob at labas ng bansa. Hinikayat niya ang mga lider ng ibang bansa na ipagtanggol ang karapatan ng mga OFW.

Hinikayat din niya ang Kongreso na magpasa ng batas na siyang tatapos sa endo.

Bukod sa Boracay, sinabi ng Pangulo na aayusin din ng gobyerno ang iba pang mga lugar sa bansa na dinarayo ng mga turista, at pinaalalahanan din niya ang mga lokal na pamahalaan na alagaan ang ating likas-yaman, kasama na rito ang pagsasabatas ng National Land Use Act. Binalaan din niya ang mga iresponsableng nagmimina na bilang na ang mga araw nila.

Marami pang plano ang pamahalaan upang mapabuti ang buhay ng mga Filipino. Inilahad ni Pangulong Duterte ang kanyang mga pa­ngunahing panukalang batas, kasama na ang pagtatanggal ng quota sa inaangkat na bigas upang bumaba ang presyo nito sa merkado.

Hinikayat na rin niya ang Senado na ipasa na ang kanilang bersyon ng Universal Health Coverage Act, na aking isinulong noong ako ay miyembro pa ng Kamara, upang hindi na kailangan pang gumastos ang ating mahihirap na kababayan para lang makapagpagamot.

Inulit ng Pangulo na wala siyang balak manatili sa puwesto nang lagpas sa itinakda ng ating Saligang Batas. Ang nais lamang niya ay mapabuti ang buhay ng bawat isa sa atin.

Sana, sa pangatlong taon ng administrasyon ni Pangulong Duterte ay ipagpatuloy din natin ang ating suporta sa tunay at makabuluhang pagbabago.