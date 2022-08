Task force monkeypox tinabla

Walang pangangailangan na magtatag ng isang task force para tumutok sa monkeypox.

Ito ang inihayag sa Laging Handa ni Infectious Diseases Expert Dr. Rontgene Solante matapos makapagtala ang bansa ng isang kaso ng monkeypox sa bansa.

Ayon kay Solante, hindi niya nakikitang kailangang magtatag ng isang task force kung mayroon namang nakalatag na guidelines ang Department of Health (DOH) para sa monkeypox.

“As long as mayroon na tayong mga guideline, hindi na kailangan ‘yang mga task force na ‘yan because that will be an added payer of a… ang DOH may mga assigned na rin diyan sa paghahanda sa monkeypox. With our experience with COVID-19 nandoon na rin ‘yong mga committee na ‘yan, in place na ‘yan so I dont see a task force that will really take care of that,” ani Solante. (Aileen Taliping)