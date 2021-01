Task force korapsyon sasalain kaso sa mga politico

Sasalaing mabuti ng Department of Justice-Task Force Against Corruption (DOJ-TFAC) ang mga isinasampang reklamo laban sa mga public official dahil sa posibilidad na ginagamit lamang ng mga kalaban sa politika.

Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevarra, inaasahan nila ang pagtaaas ng mga reklamo kapag malapit na ang 2022 national election.

Nabatid kay Guevarra na nagkaroon umano ng pagbaba sa mga isinasampang reklamo kaugnay sa mga iregularidad sa mga governmemt project kumpara sa nakalipas na 2 buwan.

Nalaman na hanggang nitong Enero 11 nakatanggap na sila ng may 144 reklamo mula ng binuo ang Task force noong Oktubre, 2020.

“But we expect the number to rise as we draw closer to the next elections,” ayon kay Guevarra.

“There may be a rash of politically motivated complaints alleging corruption by contending elective officials,” dagdag ni Guevarra.

Nabatid na isasailalim sa masusing ebalwasyon ang reklamo na dapat ay may kasamang sapat na ebidensiya para suportahan ang alegasyon laban sa isang opisyal. (Juliet de Loza-Cudia)