Task force korap binaha ng kaso vs mga LGU

Umabot na sa 208 ang natanggap na reklamo ng Department of Justice-Task Force Anti-Corruption (DOJ-TFAC).

Ito ang kinumpirma ni Justice Secretary Menardo Guevarra, kung saan ay 148 sa nabanggit na reklamo ay may kaugnayan sa korapsyon na kinasasangkutan ng mga opisyal at tauhan ng gobyerno.

Habang 69 reklamo naman ang isinasailalim pa sa ebalwasyon ng task force at may 40 kaso naman ang ini-refer sa ibang miyembrong ahensiyang para sa komento, imbestigasyon pa at case build-up.

Isang kaso naman ang nakatakdang isampa sa Office of the Ombudsman.

Sa mga reklamo ay sangkot ang maraming government agency, ilang government-owned-controlled corporations.

Pinakamaraming bilang naman ng reklamo ay mula sa local government units, gaya ng paglabag sa anti-graft law, procurement law, COA rules at social amelioration programs; overpricing, ghost projects, unfinished projects, kickbacks and commissions, bribery, extortion, smuggling, fake land titles, falsified free patents, at iba pang fraudulent, corrupt o illegal acts. (Juliet de Loza-Cudia)