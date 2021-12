Task Force kinasa ng PHILRECA : Sasaklolohan mga miyembrong hinagupit ni Odette

Bumuo ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association Inc. (PHILRECA) ng task force para tulungan ang mga miyembrong nasira ang mga power distribution line dulot ng bagyong Odette.

Sa ngayon nagpakalat na ang Task Force Kapatid ng 23 team na binubuo ng 230 line worker at 21 sasakyan sa Regions 6, 8, 9, 10 at CARAGA.

Mas marami pang electric cooperative (EC) sa Visayas at Mindanao ang nagpahayag ng kanilang intensyon na makiisa sa task force upang pabilisin ang rehabilitasyon ng mga bagsak na power distribution system sa mga rehiyong sinalanta ng bagyo.

Gayunpaman, iniulat ng mga task force leader na nahihirapan silang makipag-ugnayan sa ilang EC dahil sa mga nasirang communication facility.

Sinabi ni PHILRECA president at party-list representative Presley de Jesus na tinapik niya ang ilang ahensiya ng gobyerno partikular na ang Office of Civil Defense upang makipag-ugnayan sa mga EC na tila delay ang sistema ng komunikasyon.

“As confirmed by our Task Force Kapatid commanders, some teams have been deployed in Region VIII already,” ani lawyer Janeene Depay-Colingan, executive director at general manager ng PHILRECA.

Samantala, ang One EC Network Foundation, ang corporate social responsibility arm ng One EC-MCO Movement, ay pinagsasama-sama ang impormasyon tungkol sa epekto ng bagyo sa mga empleyado ng EC at member-consumer-owners na naghahanda sa pagbibigay ng kinakailangang tulong.