Tarta Madrid with pili mazapan ni Edith Singian wagi

Ilang dekada nang nagluluto at nagpaplano ng masasarap na lutuin si Editha Singian. Kung naaalala n’yo ang mga pinamimigay na libreng recipes sa supermarket ng isang sikat na food product, siya ang sumulat ng mga recipeng ‘yun.

Sumulat din siya ng kanyang sariling librong “Sweet Temptations, Editha’s Way” na nagwagi ng ikalawang puwesto sa Gourmand International Cookbook Award sa Paris, France.

Ngayon, ang kanyang mga isinulat na recipes ay ibinabahagi niya sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Facebook account: Editha C. Singian. Ayon sa kanya, nais niyang makatulong sa mga nawalan ng trabaho ngayong pandemya para makapagsimula sila ng home business na may kinalaman sa pagluluto.

Ibinahagi niya sa atin ang kanyang recipe para sa Tarta Madrid na may Pili Mazapan. Ang ibig sabihin ng tarta ay cake.

Para gawin ang chocolate chiffon, kailangan ng:

1-1/4 c. sifted cake flour

1-1/2 tsp baking powder

1/2 tsp salt

1/4 c. unsweetened cocoa powder, well packed

1/2 c. sugar

1/4 c. corn oil

4 large egg yolks

1 tsp vanilla

1/3 c. cold water

4 large egg whites

1/2 tsp cream of tartar or 1/2 tsp calamansi juice

1/4 c. sugar

Painitin ang oven sa 350*F. Paghaluin ang unang 5 ingredients sa isang mixing bowl. Gumawa ng parang balon sa sentro at ilagay ang mantika, pula ng itlog, vanilla at tubig. Batihin hanggang maging makinis at itabi.

Sa hiwalay na lalagyan, batihin ang puti ng itlog kasama ang cream of tartar hanggang magbula o maging bubbly. Idagdag ang asukal ng dahan dahan at batihin hanggang maging tila matigas pero hindi tuyo. Ilagay na parang itinutupi ang mixture ng arina sa puti ng itlog at ilagay ito sa dalawang 9 na pulgadang bilog na pan na nilangisan at may konting arina. I-bake ng 30 hanggang 35 minuto. Palamigin.

Para sa syrup:

Paghaluin ang 2 kutsara ng corn syrup at 1/4 tasa ng cointreau o rum.

Para sa French Creme:

1 c. sugar

1/3 c. water

6 large egg yolks

1 c. unsalted butter

2 tbsp rum

Pakuluan ang tubig na may asukal hanggang sa parang maging ga-sinulid ito habang umiikot sa tubig. Samantala, magbati ng pula ng itlog hanggang lumapot. Ilagay ang syrup sa egg yolk at batihin. Palamigin. Gawing cream ang butter, ihalo ang egg yolk mixture at rum.

Para sa Pili Mazapan:

2 c. unsalted pili nuts, chopped

2 tbsp + 1-1/4 c. sugar

4 large egg yolks, slightly beaten

2 tbsp butter

Ilagay sa isang food processor ang pili nuts na may 2 kutsarang asukal hanggang sa maghalo ito ng mabuti. Ilipat ang pureed pili nuts sa isang maliit na kawali at idagdag ang natitirang asukal. Lutuin sa mahinang apoy, habang hinahalo at maging parang paste ang consistency nito. Idagdag ang pula ng itlog at bati-batihin. Ituloy ang pagluluto hanggang ang paste na ito ay matuyo. Ihalo ang butter para maging makintab ang mazapan.

Upang ayusin ang Tarta Madrid:

Ilagay ang isang layer ng chocolate chiffon sa isang cake platter. I-brush ito ng cointreau o rum syrup at ipahid ang 3/4 na tasa ng French Creme. Ibudbod ang chinop na Pili Mazapan. Ilagay ang isa pang chocolate chiffon at ilagay rin ang natitirang cointreau syrup. Takpan ang ibabaw at gilid ng French creme. Budburan muli ng chinop na pili mazapan at ginadgad na tsokolate.

Ready na ang inyong Tarta Madrid with Pili Mazapan.

Kung may recipe kayo o kakaibang menu sa restaurant na nais ninyong ibahagi, ipatikim na ‘yan! Ibahagi sa aming FB page: Patikim Nga o mag-email sa marou70@gmail.com.