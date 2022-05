Tarlac non-master chess tagumpay

MATAGUMPAY na naisagawa ang 1950 and below non-master chess tournament sa Santa Ignacia Chess Club sa Santa Ignacia, Tarlac nitong Sabado, Mayo 7.

Nakamit ni Jacob Sta. Ana ang titulo, sumegunda naman si Jeffrey Pascual at tumersera si Arnold Robinos.

Ayon kay national arbiter Alfred Miranda pasok sa top 9 sina John Aquino, Kim Malong, Raul Cabael, Yoki Silverio, Ronald Agabao at Nolan Guiang.

***

Tampok sa Mayo 13 (Biyernes) dakong ala-una ng hapon sina FIDE Master Roberto Ramos Suelo Jr. at National Master/United States chess master Almario Marlon Quiroz Bernardino Jr. na magsasagawa ng simultaneous exhibition games bilang bahagi ng pagdaraos ng P’gsalabuk Festival Day sa Busog 28 Main, National Highway Minaog (Infront DICT) sa Dipolog City, Zamboanga del Norte.

Inorganisa ng Dipolog City Chess Association sa pakikipagtulungan ng Barkadahan Para sa Bansa Partylist, Ranell Cendy Ticketing, Busog 28 Fried Chicken at ng Bayanihan Chess Club.

Kabilang sa mga invited player na kumakatawan sa adult at students division sina Mindanao chess godfather Bebs Cheng, magkapatid na Ranzeth Marco at Princess Rane Magallanes, Joemel Narzabal at Jillianne Jumalon.

“Having FM Suelo and NM Bernardino here will really boost their spirits,” sabi ni Dipolog City Chess Association President Ronald T. Solon.

“This will be a great opportunity for people from Zamboanga del Norte, even young players, to play with FM Suelo and NM Bernardino,” dagdag pa ni Solon.

Ang registration ay P150 per player sa first-come, first-served basis limited sa 60 participants.