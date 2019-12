Taripa ng Grab silipin sa daya

HINIKAYAT ni Senador Sherwin Gatchalian ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na suriin ang fare matrix ng Grab bunsod ng mga reklamo sa mataas na pamasahe nito.

Ayon sa senador, dapat umanong ire-assess ang fare matrix ng Grab bukod sa kailangan alamin nila kung sinusunod ba ng Grab ang panuntunan sa pagtataas ng pasahe.

“The high fare is killing the festive mood of many Filipino commuters. We don’t want to let Grab play the Grinch who stole Christmas from Juan de la Cruz because of high fare,” sabi ni Gatchalian.

Ang pandaraya sa pasahe ay ginagawa sa mga taxi kung saan may kinakabit na aparato na tinatawag na “batingting” para bumilis ang pitik ng metro. Ang komputasyon naman ng pamasahe sa Grab ay kasado na bago kagatin ng pasahero ang booking.

Noong Agosto, inaprubahan ng LTFRB ang fare matrix para sa Transportation Network Vehicle Services (TNVS) kung saan P40 ang flag down rate ng mga car sedan, P50 sa sports utility vehicle (SUV) at P30 para sa mga hatchback o sub-compact vehicle.

Pinayagan din ng LTFRB ang TNVS na magpataw ng dagdag na P15 kada kilometro para sa sedan, P18 sa SUVs at P13 naman sa hatchback. Bukod pa ito sa dalawang pisong charge kada minuto ng biyahe.

Bagama’t inaprubahan ng LTFRB ang fare matrix ng TNVS, kinuwestiyon nito kung bakit mataas pa rin ang kanilang singil kahit dis-oras na nang gabi kung saan mababa na ang demand.

Hindi naman kinagat ni Gatchalian ang paliwanag ng Grab na limitado lamang ang kanilang driver sa kabila ng napakataas na demand nito.

Paliwanag pa ng Grab, tumatanggap sila na mahigit 700,000 hanggang 800,000 booking request kada araw subalit 35,000 hanggang 36,000 lang ang kanilang accredited drivers.

Sa kabila nito, iginiit ng senador ang kahalagahan ng kompetisyon para hikayatin ang Grab na ibaba ang kanilang pasahe at bigyan ang mga mananakay ng iba pang opsiyon.

“Without competition in the ride-hailing industry, our poor commuters will always be at the mercy of high fares,” ayon kay Gatchalian. (Dindo Matining)