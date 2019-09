Taripa ng bigas itataas sa 75%—100%

BALAK ng Department of Agriculture (DA) na doblehin ang tariff sa impor­ted rice bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno para mapagaan ang dinaranas na situwasyon ng mga lokal na magsasaka dahil sa mababang presyo ng palay.

Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar, na ilalabas niya ang kautusan para sa mas mataas na taripa sa huling linggo ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre.

“We will protect the farmers by not allowing additional importation so that during this main harvest our local far­mers will benefit from the respectable prices set by the government,” ayon kay Dar.

Ayon kay Dar may over supply ng bigas ngayon sa bansa matapos na ipatupad ang implementasyon ng Tariffication Act, isang hakbang na ginawa kung kaya binuksan ang bansa sa imported rice.

Una nang nagreklamo ang mga magsasaka dahil sa pagbaba ng presyo ng palay dahil sa pagbaha ng imported rice.

Nabatid kay Dar na umangkat ang gobyerno ng 2.4 milyon metriko tonelada ng bigas na mas malaki sa panga­ngailangan ng bansa.

“We have to holistically and syste­matically protect the consuming public and much more, the farmers,” ayon kay Dar.

“So, I have taken the necessary steps and the direction in which we will be enforcing doubling the tariff during these times when we have exceeded impor­ting rice beyond the requirement of this country,” dagdag pa ng kalihim.

Ayon sa DA, kayang mag-produce ng bansa ng 93% ng rice supply ng bansa habang ang 7% ay binibili sa abroad.

Ayon sa Philippine Statistics Autho­rity data, nitong ikalawang linggo ng Agosto ang average farmgate price ng palay ay P17.62 per kilo, mas mababa sa P22.28 per kilo sa kaparehas na panahon noong 2018.

Samantala, sinabi ni Federation of Free Farmers (FFF) national manager Raul Montemayor na dapat bantayan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang pananamantala ng mga trader at retailer.

“That is a problem that the DTI and other government agencies should try to prevent,” sabi nito.

Sa pananaw ng FFF, ang safeguard measures ang pinakaepektibo at pinakamatipid na paraan para tulungan ang mga magsasaka at pigilan ang pagbulusok ng presyo ng palay. (Juliet de Loza-Cudia/Eileen Mencias)