Target: Trigger finger

Tayong mga Pilipino ay masisipag na paminsan nakakalimutan natin ang ating kalusugan. Madalas may mga nararamdaman na binabalewala dahil kaya pa naman at hindi nakakaapekto sa kilos at galaw. Ngunit paano na lang kung naaapektuhan na nga ang mga ito? Isang halimbawa ang pananakit ng kamay.

Kaagad-agad sisisihin ang rayuma o arthritis. Pupunta sa clinic ng may dala nang x-ray, o ‘di kaya napaeksamin na ang uric acid sa dugo, na nakasaad na normal ang mga resulta. Hindi lahat ng problema na pananakit sa may joints ay arthritis. May mga nakapaligid dito na kapsula, tendon, litid, at muscle. Ang tawag dito ay soft tissues na siyang mas madalas sanhi ng problema sa kamay.

Ang pangunahing nagpapakilos ng kamay at mga daliri ay ang mga muscles ng bisig o forearm. Nagiging manipis na tendon na siyang nakakabit sa dulo ng mga daliri kaya nakakagawa ng masalimuot na kilos at galaw. Para mas detalyado, may mga litid na nakapalupot sa tendons kaya ang pangunahing galaw ay gliding motion. Sa sobrang bugbog sa gamit, maaaring mamaga ang mga litid o puleya na ito, na siyang sanhi ng pananakit sa palad ng kamay.

Kung sumobra ang pamamaga, maaaring maging hadlang sa galaw ng daliri.

Maaring hindi ito maba­luktot o hindi maituwid ang daliri. Ang sanhi nito ay ang paulit-ulit na kilos, tulad ng pagsulat, paggamit ng computer o telepono, mga musical instruments o maski anong galaw na madalas ginagawa.

Ito ang tinatawag na trigger finger.

Simple lang ang ginagawa para dito. Pagpapahinga sa trabaho, pagbabad sa maligamgam na tubig at kung kailangan, mga gamot na gaya ng anti-inflamatory medicine. Paminsan pinadadala natin sa mga rehabilitation doctors o physiatrists at mga physical thera­pists para mabigyan ng magandang programa para manumbalik ang dating kilos at galaw. Kadalasan, gumiginhawa ang pananakit, gumaganda ang kilos at galaw. Ngunit, kung minsan, hindi nagbabago ang kundisyon o maaaring lumala pa. Ang dahilan nito ay hindi na pamamaga kundi pangangapal na ng puleya. Sa kasamaang pa­lad ay maski anong gawin dito ay hindi magbabago ang kundisyon at maaaring maipahiwatig na operahan ito. Release ang tawag o simpleng paggupit sa litid para makadausdos ang tendon ng mabuti na walang hadlang.

Hindi naman lahat ay agad agad kailangan maoperahan. Kaya kung may nararamdaman sa kamay, ipatingin n’yo muna sa doktor bago pa magpagawa ng eksamin sa x-ray o dugo, baka ‘di naman kailanganin, sayang lang ang gagastusin. Hanggang sa susunod na Martes!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrige­nomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medi­cal Center.­ Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, at radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn). Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.