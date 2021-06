Target sa solid waste, 63% na

Umabot na sa 1,082 solid waste management (SWM) plans o 63% ng target sa buong bansa ang naaprubahan na ng National Solid Waste Management Commission (NSWMC) matapos aprubahan ang SWM plans ng karagdagang 22 local government units (LGUs) kamakailan.

Sa kabuuang bilang, apat dito ang mula sa Misamis Oriental; 3 sa Camarines Sur; tig-2 sa Misamis Occidental, Ilocos Norte, Benguet at Lanao del Norte; at tig-isa sa Cagayan, Albay, Sorsogon, Leyte, Northern Samar at Zamboanga del Sur.

“Enabling our local executives to strengthen their capacities for effective solid waste management is a priority of the DENR and the NSWMC, especially LGUs facing difficulties with their solid waste management programs,” pahayg ni DENR Sec. Roy Cimatu

Batay sa data ng DENR-Environmental Management Bureau, 558 SWM plans ang kasalukuyang “under evaluation”, 332 sa mga ito ay halos tapos na at hinihintay na lamang ang pagbibigay ng karagdagang tala kabilang na dito ang tungkol sa “budgetary requirements” at “proper final disposal facilities.” (Riz Dominguez)