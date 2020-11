Target date atrasado! Skyway disgrasya, 1 patay

Isa ang nasawi at ilan pa ang sugatan dahil sa pagbagsak ng isang steel girder sa bahagi ng Skyway Extension project sa East Service Road sa Muntinlupa City.

Sa nilabas na pahayag ng EEI Corporation, contractor ng Skyway, sinabi na tumagilid ang isang crane dahilan para mabagsakan ang girder na nagdulot ng disgrasya sa Brgy. Cupang alas-8:50 Sabado ng umaga. “The girder fell on vehicles below, killing at least one and injuring at least persons who were rushed by ambulances from the Skyway O&M Corp. and EEI to various hospitals,” base sa pahayag ng EEI.

Nangako naman ang contractor na tutulong sa mga pamilya ng nadisgrasya sa naturang pagbagsak sa Skyway. “Our hearts and prayers go with the affected families. This is an unfortunate and heart-breaking accident that must not happen again. We will review immediately our safety and operating protocols as we build a strategic infrastructure for the public’s convenience,” lahad pa ng EEI.

Samantala, naglabas din ng pahayag ang San Miguel Corp., may hawak ng proyekto, hinggil sa insidente. Ayon dito, “Project contractor EEI Corporation and government authorities are conducting an investigation. However, initial assessment shows that a crane of EEI fell as it was moving to its next position, hitting the steel girder, causing it to fall.”

Nasa 6 na sasakyan, kabilang ang motorsiklo ang apektado sa insidente. Dahil umano sa insidente, magiging Pebrero 2021 na ang target completion ng proyekto imbes na ngayong Disyembre. (RP)