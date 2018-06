Tarayang Krissy, Mocha Usog wagi sa mga fan

Bentang-benta ngayon sa social media ang naging tapatan nina Krissy (Tetay) at Mocha Usog (Boobay) sa Celebrity Bluff last week kung saan si Tetay ay isa sa mga bluffers at si Boobay naman ang isa sa mga naglalaro.

Hindi raw matatawaran ang husay ng dalawa sa pagpapatawa at tawang-tawa sila sa batuhan ng mga punchline ng dalawang ko­medyante, ang ilan sa mga nabasa namin na mga comment sa social media.

Hindi lang daw ito ang masasaksihan niyo dahil mas maraming pasabog ang hatid ng Celebrity Bluff ngayong sine-celebrate nila ang kanilang 5th anniversary special. Humanda sa month-long good vibes na dala nito sa pangunguna ni Eugene Domingo tuwing Sabado ng gabi sa GMA! (Joe Barrameda)

———–

Sunshine matinding lagim ang ihahasik sa ‘Kambal, Karibal’

Pasok na nga sa top-rating GMA series na Kambal, Karibal ang mahusay na aktres na si Sunshine Dizon, at ang kanyang gagampanang karakter ay ang tunay na ina ni Cheska (Kyline Alcantara).

Magkahalong gulat at saya ang nararamdaman ngayon ng mga viewer dahil isa na naman daw twist ang ginawa ng GMA. Pagkatapos ng Ika-6 Na Utos, sigurado raw pasabog at lagim na naman ang hatid ni Sunshine sa pagpasok niya sa primetime soap.

Ano kaya ang epekto ng pagdating ng kanyang karakter sa buhay nina Geraldine (Carmina Villarroel), Crisan (Bianca Umali), Crisel (Pauline Mendoza) at Cheska?

———–

Gil Cuerva hindi na bano umarte

Bongga. May acting na si Gil Cuerva huh. Mukhang nagbubunga na ang mga acting workshop na ginagawa ni Gil Cuerva. Ibang Gil na kasi ang nakikita namin as Elton sa My Guitar Princess.

Kung napabilib ni Gil ang mga viewer sa eksena na inatake ang kanyang karakter ng claustrophobia, mas lalo pang napa-wow ang mga manunuod sa madalas niyang pakikipagsabayan sa co-star niyang si Marc Abaya. Magaling na aktor si Marc at ilang beses na rin niya itong napatunayan sa mga past project nya.

At nitong nakaraan nga, matitinding linya ang binitawan ng dalawang aktor nang kinompronta ni Charlie (Marc) si Elton (Gil) after makipag-away ng huli kay Justin (Kiko Estrada) dahil kay Celina (Julie Anne San Jose). Pero hindi namin nakitaan ng pagkailang si Gil sa kanyang pag-arte. Tinapatan pa nito ang acting ni Marc sa eksenang iyon.

Talagang napabilib niya kami. Kaya naman hindi na mabitawan ng mga manonood ang My Guitar Princess eh. Congrats sa iyo, Gil, at keep up the good work!

———–

Werpa ni Alden ramdam sa Twitter

Tila hindi tinamaan ng lamig si Alden Richards sa nagdaang weekend dahil ramdam na ramdam niya ang init ng pagmamahal ng kanyang fans matapos ipalabas ang kanyang episode sa Daig Kayo Ng Lola Ko kung saan siya ay gumanap bilang si Jose Rizal.

Kaya naman matapos gawing isa sa mga trending topic sa Twitter, walang patid ang pinahatid na pasasalamat ni Alden sa mga ito. Aniya, sila ang mga ‘werpa’ dahil sobrang amazing ng mga ito.