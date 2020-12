Tara sa Lucban

Nag-iisip kung paano gugugulin ang bakasyon sa panahon ng Kapaskuhan sa ilalim ng general community quarantine (GCQ)?

Boring kung sa bahay lang dahil halos magsasampung buwan na, na ang karamihan sa atin ay tengga lang sa loob ng ating mga tahanan dahil sa pinairal na work from home scheme sa hangaring makaiwas na madapuan ng COVID-19.

Kung road trip naman, hindi pa rin advisable na bumiyahe paakyat sa Northern Luzon dahil sa pinapairal na mahigpit na checkpoints sa mga boundaries ng mga probinsiya at essential travel lamang ang pinapahintulutan.

Ito ay personal kong naranasan nang ako ay bumiyahe patungong Alcala, Cagayan noong isang linggo para sa isang humanitarian mission sa mga nasalanta ng malawakang pagbaha doon.

Lahat ng mga ‘di awtorisadong biyahe ay pawang u-turn ang inabot kapag hindi nakapagpakita ng mga lehitong dokumento ng kanilang biyahe pagpasok sa mga checkpoints.

Pero alam niyo bang hindi kasing higpit ng ipinatutupad sa Northern Luzon ang pinaiiral sa Southern Tagalog area?

Noong isang araw po ay nakasama ulit ako sa isang misyon patungo sa Lucban, Quezon at personal ko ring naranasan na medyo relaxed ang quarantine protocols sa lugar na aking binaybay patungo at pauwi sa naturang bayan.

Papunta sa Lucban ay nag-Tayabas via Lucena ako pagka-exit ng Sto. Tomas, Batangas Star Tollway (siyempre naka RFID na sasakyan ko dahil Setyembre pa lamang ay nagpakabit na ako) at sobrang naging suwabe ang biyahe ko kahit pa may mga karga ang aking 2015 GL Grandia.

Walang quarantine checkpoint sa mga lugar na dinaanan ko gaya ng Sto. Tomas sa Batangas, Alaminos at San Pablo sa Laguna at mula Tiaong hanggang sa ako ay makarating sa Lucban, Quezon.

Ang tanging protocol na naobserbahan ko ay ang nakaugalian nang pagpapasuot ng facemask, faceshield at temperature check sa mga establisiyementong pinapasukan gaya ng mga kainan at bilihan ng longganisang Lucban.

Pabalik ng Maynila ay binaybayan ko ang rutang Lucban-Majayjay-Liliw-Nagcarlan-Calauan-Bay- Calamba area at wala ring naging problema sa aking paglalakbay. Walang quarantine checkpoint at ang tanging hindi magandang situwasyon ay ang mga nakaladlad na kawad ng kuryente pagkanan ng Calauan mula sa Nagcarlan-Calauan-San Pablo road.

Pero paalala ko lang sa mga first time na tatahak ng Lucban-Majayjay Road na maging marahan at maingat na maingat sa pagpapatakbo dahil hindi pangkaraniwan ang zigzag sa lugar na nabanggit, bukod pa sa matitinding ahunin na nangangailangan ng diskarte at pasensiya ng piloto.

Pagdating ng Liliw, puwedeng dumaan ng simbahan at magpalitrato o magselfie bago bumili ng tsinelas o sapatos sa mga tindahan na unti-unti na ring nagsisipagbukas, magdala lang ng payong dahil maya’y maya ay umaambon sa lugar dahil sa lokasyon nitong nasa baba lamang ng kabundukan.

Kaya sa mga nawawalan ng pag-asa ngayong Kapaskuhan dahil walang magalaan, may pag-asa pa po.

Ayos ba?