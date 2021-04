Tara, mag-bike na tayo

Binabati natin ang kooperasyon ng SM Supermalls at Dept of Transportation para ilabas ang isang Active Transport Manual, o mas kilalang “Bike Manual”. Isa po etong guide, na kasinglaki lang ng pasaporte, naglalaman ng maraming impormasyon para sa ligtas na paggamit ng bisikleta sa kalsada.

Sa pamamagitan ng SM Cares, ang CSR group ng SM, nag-imprenta ng 140,000 na kopya sa Ingles at Filipino na ipapamahagi ng LIBRE, sa mga SM Malls sa buong bansa. Layunin nitong ikalat ang ligtas na pagbibisikleta, at palaganapin ang magandang asal sa mga gumagamit ng kalsada, kasama ang mga motorista. Sa mga nagmamadali, puede nang mag-download ng digital Bike Manual dito: https://www.smsupermalls.com/…/advocacies/bike-friendly-sm

May kalakip na video ang manual, pinamagatang “Cycling Safety Tips”, at maaaring panoorin sa youtube (https://youtu.be/i70K4DhkACM).

Sa online na programa, nagpasalamat si DOTr Secretary Arthur Tugade sa SM Malls sa kanilang pakikipagtulungan sa pamahalaan. Binigyan diin ni Sec Tugade ang whole-of-nation approach para sa tagumpay ng programa.

“For us to realize these goals we have set unto ourselves, it is important that we approach this project on what we termed as “whole-of-nation” approach. Tama at mahalaga na nandiyan ang Public Works, tama at mahalaga na nandiyan ang MMDA, DILG, at DOH, pero wala ‘ho mangyayari diyan kung wala ‘ho yung pribadong sektor, kaya nga ‘ho napakaganda ‘yung pulsuhan at activity ngayon pagka’t nakikita natin ‘yung partnership ng gobyerno at private sector—nandiyan ‘yung SM, nandiyan ‘yung Move as One Coalition, nandiyan ‘yung cyclist,” wika ni Sec Tugade.

Kasabay na iniulat ang may 296 kilometro ng bikelane na nagawa na ng DPWH, MMDA, DILG, at DOH. Ang mga bikelanes ay may pavement markings, bollards, curbs at solar studs. Bago matapos ang 2021, aabot sa 535 kilometro ng bikelanes ang ilalagay sa Metro Manila, Cebu, at Davao.

Ngunit “walang saysay ang pasilidad kung hindi natin yayakapin ang pagkakaroon ng tinatawag na cycling culture. At walang saysay ang pagbibisekleta kung hindi tayo susunod sa mga panuntunan na magsisiguro sa kaligtasan ng bawat buhay sa kalsada,” dagdag ng DOTR Secretary.

Ayon naman sa presidente ng SM Malls, Steven Tan, naglagay na sila ng 500 bike racks at 80 bike repair stations loob ng mga malls bilang panghikayat sa mga nagbibisikleta.

Nanawagan naman ang mga cycling advocates, tulad ng Life Cycle Philippines, Move as One Coalition at Firefly Brigade, sa mga nagmamaneho ng de-motor na sasakyan na pairalin ang pagbibigayan sa kalsada para sa ibayong kaligtasan ng mga nagbibisikleta at pedestrian.

Nang sumunod na araw, umikot ang mga opisyal ng DOTr at DPWH para sa inspection ng bikelanes sa EDSA, lalo na ang mga safety features. Dinagsa naman ng mga cycling enthusiasts ang bikelanes nitong nakaraang Sabado’t Linggo.

Ngayong pinapairal ang ilang safety at health protocols dahil sa Covid quarantine, nabawasan ng hanggang 50% ang kapasidad ng mga pampublikong sasakyan tulad ng tren, bus, jeepney, tricycle at maging ang mga ride-sharing. Naging mahirap sa mga namamasukan ang umasa sa mga pampasaherong sasakyan, kaya’t natuklasan ng karamihan ang praktikal ang gamit ng bisikleta bilang transportasyon. Ang dating libangan lamang ay naging isang essential dala ng pangangailangan.