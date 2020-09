Tara lets sa Kaynipa Cove

Happy weekend muli mga Ka Trip Ko, Trip Mo. Isa na namang lugar ang ating tutuklasin. Sobrang na e-excite talaga ako kapag galaan na ang pinag-uusapan lalo na kung may kasama pang food trip!

Mdalas kapag sinabi nating Cavite ang alam natin na puntahan talaga ng turista ang Tagaytay. Pero alam nyo ba mga ka Abante na magaganda din ang kanilang dagat doon na hindi masyado na highlights ngayon dahil sa dami na nga ng mga dagat na puwede natin puntahan lalo na sa Norte.

Para sa mga ayaw lumayo ng biyahe abah, this is it! Familiar ba kayo sa Maragondon Kaynipa Cove? Sino na sa inyo ang nakapunta dito?

Ang Kaynipa Cove ay matatagpuan sa Brgy. Sapang na pinagigitnaan naman ng Caylabne Beach Ressort at Boracay de Cavite. Puno ng kulay berde ang paligid bukod sa dagat ang paligid dito dahil sa mga puno na talaga namang breath taking at refreshing sa ating mga mata. At ma eenjoy nyo ang pag langoy dito dahil nga nasa loob kayo ng cove hindi ganu kalakas ang current ng mga alon dito kaya naman safe sya mga ka Abante at ang buhangin ay puti! Sinong mag aakala na may puting buhangin din pala dito sa Cavite at ang tubig dagat dito ay napaka linis kahit na crowded na ang Cavite ay na preserve nila ang ganda nito. Makakakita ka din ng mga rock formation dito na natural na nabuo ng kalikasan.

Bukod sa snorkeling puwede ka na din mag pictorial dito dahil sa ganda ng tanawin. Perfect get away di ba! Dahil bukod sa convenient ka na sa biyahe eh hindi mo na kailangan pa gumastos ng sobrang mahal. Maari ka din magtayo ng tent dito o di kaya naman ay mga cottages para mas mahaba haba ang experience mo dito sa lugar.

Halos makikita mo din dito ang El Fraile, Corregidor at Bataan. So ang suggestion ko sa inyo mag overnight kayo dito dahil bukod sa ganda ng cove na ito ay masasaksihan mo din ang romantic sunset dito.

Puwede di kayo magdala ng sariling pagkain dito dahil kakaunti lamang ang mga tindahan dito. Pero kung may mga mangingisda kayong makita dito ay maari din akyong bumili sa kanila ng sariwang mga lamang dagat. Madalas ganun din ang ginagawa naming kapag kame ay pupunta sa isang beach.

Paano ng aba pumunta dito? Sumakay kayo ng Bus papuntang Ternate- Maragon

don at bumaba kayo mismo sa bayan. At doon ay may mga tricycle na puwede nyo sakyan o rentahan para maihatid kayo mismo sa Kaynipa. At para mas convenient sa inyo, maari nyo din kunin na ang contact number ni kuyang driver para kung sakali na pauwi na kayo ay maari nyo din sya kontkin para sunduin kayo.

Sobrang dami pa din tayong natutuklasan at mapupuntahan pang mga mgagandang tourist attraction dito sa Pilipinas kaya naman hinihikayat ko kayo na suportahan natin ang mga local tourist spot natin lalo na ngayon. Ito ay malaking tulong para mabuhay muli natin paunti unti ang ekonomiya ng ating bansa. Sabi nga di ba “ Love your own” at “ Support local “.