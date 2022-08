Tara bike na tayo!

Kilala tayong mga Filipino sa pagiging resourceful at resilient at ito ay napatunayan ngayong pandemic kung saan nauso ang alternatibong transportasyon gaya ng pagbibisikleta.

Iba’t ibang gamit ng bike sa atin. Pwedeng pang ehersisyo at pinakapraktikal na gamit panghanapbuhay. Sumikat pa lalo ang pagba-bike ngayong mahal ang gasolina. Kung dati ay laging nakakotse kapag lalabas ng bahay, ngayon ay bike na ang gamit.

Sa ngayon ay limitado pa lang ang road infrastructure at batas na pinapatupad na nagbibigay proteksyon sa mga siklista.

Isang ebidensya sa pagtaas ng biking population partikular sa Metro Manila ang katatapos na 6th Philippine Bicycle Demo & Expo na ginanap sa McKinley, Taguig.

Maraming dumalo sa event dahil mas nagkainteres ang mga tao sa praktikal na gamit ng bisikleta sa pang araw- araw na buhay.

Dinunog dito ang mga tindahan na nagbebenta ng mga parts at accessories na abot-kaya hanggang sa mga high end. May mga gives o hulugan pa na offer na malaking tulong sa mga enthusiast na nagsisimula pa lang sa biking. Isa rin ito sa daan para sa awareness sa cycling bilang industriya, bagong technology, mga uri ng bike safety at iba pa.

Bukod sa ibayong pag-iingat, kailangan talagang gumamit ng mga safety gear sa biking gaya ng helmet at ilaw lalo na kung aabutin ng gabi sa daan. Kahit sabihin na sub-standard o mumurahin ang gamit na helmet, mahalaga ay may proteksyon lalo na sa ulo. Hindi naman lahat afford ang orig pero mas panatag ka kapag alam mo na subok at maaasahan ang mga gamit mo.

Aminado tayo na super layo pa ng Pilipinas sa mga bansang asensado at natumbok ang tunay na advantage sa paggamit ng bike bilang transportasyon gaya ng Netherlands kung saan mas marami ang bilang ng bisikleta kasya sa kanilang populasyon. May sapat silang pasilidad sa cycling public, para sa sports, recreation at bilang kasama na sa kalsada ng mga public at private vehicle. Nakatulong ito sa bawas polusyon, may positibong epekto sa health ng mamamayan at nabawasan ang bilang ng mga aksidente sa daan.

Nag-boom talaga ang bisikleta dito sa atin. Maganda ang dulot nitong benepisyo hindi lang sa kalusugan kundi maging sa ating kalikasan dahil eco-friendly.

Maganda nang simula ito para lalo pang mabigyan ng focus ng mga LGU ang paglalagay ng mga bike lane at sa mahigpit na pagpapatupad ng batas o ordinansa na nagbibigay ng proteksyon sa mga bikers. Importante din na magkoroon ng tamang orientation sa mga siklista para sa safelty ng lahat sa kalsada.

Saludo tayo sa mga lugar gaya ng Marikina, Pasig at Quezon City gayundin sa Iloilo City sa kanilang pro-bikers ordinance na talagang malaking tulong sa mga siklista pero sana lang gawin din ito sa mga kalapit na lugar gaya ng Rizal, Laguna at Quezon na paboritong destinasyon ng mga bikers.

Ang sarap sanang ma-experience ang smooth sailing ride sa maluwag at safe na mga daan para mas lalong maengganyo ang mas marami na gumamit ng bisikleta sa future.

Bago siguro pag-isipan ang tila suntok sa buwan na cable car sa EDSA, linisin muna ang lahat ng obstruction sa daan. Tiyak na marami pang magbibisikleta kapag maayos, malinis at ligtas ang mga kakalsadahan natin.

Wish ko talaga na mangyari ito dito sa Rizal area dahil gusto ko rin na ituloy ang aking pagbibisiketa na hindi ako kinakabahan na sumemplang at maaksidente.