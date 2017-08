Tapunan ng mga pinapatay ng Parojinogs, huhukayin

Naghahanda na nga­yon ang Ozamiz City Police para sa paghuhukay sa dalawang balon na umano’y pinaglalagyan ng mga taong napaslang ng mga Parojinog sa nasabing lungsod.

Ayon kay Chief Inspector Jovie Espenido, hepe ng Ozamiz City Police, dalawang backhoe ang gagamitin nila sa paghuhukay sa dalawang balon na nasa Barangay Bagakay.

Sinasabing sa compound ng bahay ng nakalalaya pang si City Councilor Ricardo “Ardot” Parojinog makikita ang dalawang balon na pinagtapunan ng mga bangkay.

“Mismong ilang barangay officials ng mga Parojinog na lumantad ang nagsabi sa akin na bahagi sila ng mga nangyaring patayan noon at ipinatapon sa kanila ang mga napapatay sa mga balon na aming huhukayin,” sabi ni Espenido.

Samantala, kinasuhan na ng Department of Justice ang inarestong magkapatid na sina Vice Mayor Nova Princess Parojinog-Echavez at Reynaldo Parojinog Jr. sa Ozamiz City Regional Trial Court.

Kinasuhan si Nova ng illegal possession of firearms and ammunition at paglabas sa anti-drug law habang possession of dangerous drugs, illegal possession of firearms and ammunition at illegal possession of explosives ang isinampa laban kay Reynaldo Jr.