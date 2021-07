Tapon ebak sa WPS paninira lang ng US – China

Kinondena ng Chinese Embassy sa Maynila, Biyernes, ang isiniwalat ng isang United States-based geospatial intelligence firm tungkol sa diumano’y pagtatapon ng dumi ng tao ng mga Chinese ship sa West Philippine Sea (WPS).

Ayon sa Chinese Embassy, nagkakalat ang naturang kompanya ng fake news laban sa China.

“The Chinese Embassy strongly condemns the said company’s act of fabricating facts, violating professional ethics, and maliciously spreading fake news against China,” saad ng embahada sa statement na inilabas sa kanilang social media account.

Noong Martes iniulat ng American firm na Simularity ang tungkol sa patuloy na pagtatapon ng mga dumi ng tao sa mga bahura sa WPS ng mga crew ng mga Chinese vessel.

Pero sabi ng Chinese Embassy, matagal na panahon nang gumagawa ng kasinungalingan ang mga anti-China force tulad ng Simularity para palabasing masama ang China, lumikha ng pagkamuhi at mga anti-China sentiment sa Pilipinas. (Issa Santiago)