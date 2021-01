Tapal dito, tapal doon

Maraming ingay sa paligid ang tila sadyang ginagawa upang matabunan ang iba pang ingay. Palakasan ng boses dahil sa tingin nila, kung sino ang mangibabaw, iyon ang bida sa pananaw ng mga tao.

Hindi dapat ganyan ang sistema. Bakit mo lulunurin ng isa pang ingay ang lehitimong isyu lalo kung para ito sa kapakanan ng lahat ng Pilipino?

Ang tinutukoy natin ay ang usapin ng bakuna laban sa COVID-19. Nasa proseso tayo ng kasunduan at pagbili ng milyong bakuna mula sa iba’t ibang vaccine manufacturers.

Hindi naman maikakailang malapit ang kasalukuyang administrasyon sa bansang China na panggagalingan ng Sinovac, ang pinakaunang bakunang darating at ituturok sa maraming Pilipino.

Subalit sa pagdinig na ginawa ng Committee of the Whole ng Senado, naikumpara ang mga presyo at bisa ng lahat ng bakunang laban sa coronavirus na binibili sa buong mundo. At napag-alaman na itong Sinovac ang isa sa pinakamahal subalit kaunti ang bisa, kumpara sa ibang brand ng bakuna.

Hinihiling ng Senado na maging transparent ang lahat upang mamatay ang chismis na may ilang kumita. Dahil sa mga naunang pahayag ng mga kinatawan ng pamahalaan, napakalayo ng sinabi nilang presyo ng Sinovac sa presyo ng pagkabili ng ibang bansang bumili rin ng Sinovac.

Tikom pa rin ang bibig nila sa tunay na presyong babayaran gamit ang pera ng bayan dahil sa umano’y nakasaad na confidentiality sa kasunduan ng pagbili ng bakuna.

Mismong ang Department of Health ang nagsabi sa Senado noong Nobyembre 2020 na ang presyo ng Sinovac ay P1,814.75 kada turok o P3,629.50 para sa 2 at kumpletong bakuna.

Ikumpara mo ito sa presyo ng Sinovac sa Thailand na P240 at P817 sa Indonesia, bawat iniksyon.

Matapos ang pagdinig sa Senado, nagpahayag ang Malacañang na ibaba sa P650 ang presyo ng Sinovac.

Mas mababa ang presyo, mas maraming bakuna ang kaya nating bilhin upang mabakunahan ang lahat ng Pilipino.

Malaking ingay ang nilikha nitong presyo ng bakuna at ang napaborang brand ng bakunang gagamitin natin.

Sa mga beteranong political observers at eksperto sa PR, alam nila na kung may gusto kang tabunang isyu, magpakulo ka ng bagong isyu para iyon ang pag-usapan upang mabaling ang atensyon ng publiko.

Nagsisimulang umingay ang usapin ng Charter Change (Cha-Cha) o pag-amyenda sa Saligang Batas. Itong Cha-Cha ay maihahalintulad natin sa kontrabida sa pelikula. Ipapasok sa eksena at maghahasik ng lagim upang mapunta sa kanya ang atensyon at pahirapan ang bida.

Siya yung tinta ng pusit o octopus na nagpapalabo sa malinaw na tubig tuwing may bakbakan.

At ngayon ay may usapin pa ng pagbasura sa kasunduan ng Department of National Defense at University of the Philippines upang mapasok ng military at pulisya ang campuses anumang oras na gustuhin ng awtoridad.

Sa halip na paliwanag at transparency, mas lalong dumami ang ingay sa paligid.

Noong kumalat ang COVID-19 sa buong mundo, sinabi ng mga scientists na makakatulong ang init ng araw o sunlight sa pagpatay sa virus.

Sa mga transaksyong gamit ang pera ng bayan, makatutulong din ang liwanag at transparency upang mawala ang duda ng marami.