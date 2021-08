Tao po, may pandemya pa!

Naka-isang linggo na ang ECQ sa Metro Manila, pero mukhang same old same old pa rin ang galawan ng pamahalaan. Walang ibang naririnig sa late night showbiz talk show ng pangulo bukod sa bagong tsismis at intriga. Nagsusulputan ang bagong eskandalo sa mga ahensiya ng pamahalaan gaya na lang nitong P67 bilyong anomalya sa DOH batay sa report ng COA, habang namimilipit ang spokesperson sa pagpapaliwanag sa latest chika ng presidente. As usual, sariling sikap pa rin ang mga LGU at mamamayan sa pagtugon sa pandemya.

Bakit ba parang kailangang lagi pang ipaalala sa mga lider ng bansa na nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya? Klaro naman ang mga kailangang gawin: maramihang testing, puspusang contact tracing, pamimigay ng sapat na ayuda, at higit sa lahat, pagpapaigting ng kampanya sa pagbabakuna. Maraming problema ang malulutas kung gagawin ito. Malaki ang maibabawas nito sa pagdurusa ng maraming Pilipino. At hindi mapupunta sa wala ang kanilang pagsasakripisyo ngayong panahon ng lockdown at curfew.

Handang makibahagi ang mga LGU dito; handa ring makipagtulungan ang mamamayang sawang-sawa at pagod na pagod na kawalan ng hanap-buhay, pakikipagtitigan sa mga pader ng kanilang bahay, at pamamaalam sa mga pumanaw nilang mahal sa buhay.

Tingnan na lang natin halimbawa ang programang Vaccine Express ni VP Leni Robredo. Matapos itong isagawa sa Maynila, Naga, at Iriga, ginagawa naman ito ngayon (simula kahapon) sa Quezon City. Ang LGU ang nagbigay ng supply ng bakuna, at ang Office of the Vice President ang nag-asikaso mula sa registration ng mga beneficiary, coordination ng volunteers at private sector, hanggang sa pagsisiguro na nasusunod ang lahat ng safety guidelines . Pinili ang venue para tuloy ang operasyon umulan man o umaraw, at may pinamimigay pang pang-grocery sa mga magpapabakuna. Kusang loob na dumating ang drivers at riders. “Kailangan to para makapagtrabaho, para sa pamilya,” ang lagi mong maririnig kapag tinanong mo ang mga nakapila.

Sa mga giliw kong mambabasa: Isipin ninyo kung lahat ng enerhiya ng gobyerno, ibubuhos sa ganitong klase ng programa. Ilan kaya ang mababakunahan kung hindi naligaw kung saan ang P67 bilyong pondo? Ilang driver at rider ang mabibigyan ng pang-grocery ng P700,000 na inilaan para sa laptop ng “graphic designers” ng DOH? Paano kaya kung imbes na tumingin sa picture ng isang mayor na dating sexy actor, hinikayat ng pangulo ang pagtutulungang makikita sa Vaccine Express ni VP Leni?

Kayo na ang bahalang mag-isip. Iwanan ko na lang sa inyo itong sagot ng busy presidente nang matanong siya tungkol sa pakikipag-iringan ng pangulo sa yorme ng Maynila: “All-in dapat tayo sa pagtugon sa krisis na ito. All eyes on the surge. Saka na kayo mag-ungkatan ng past.”