Tanglaw sa dilim

46 na taon na mula nang idineklara ang Martial Law sa bansa sa ilalim ng rehimeng Marcos. Sa halos limang dekada na iyon, tumatak at patuloy na binibigkas ang mga salitang: Never again. Na hindi na mauulit ang mga pang-aabuso, na hindi na ulit sasailalim sa isang madilim na karanasan ang ating bayan sa pamumuno ng isang diktador.

Mahabang panahon na iyon, at nakasalalay sa ating mga nakatatanda na panatilihing buhay ang panawagang ito. Lalo na ngayon na nag-aagawan sa atensyon ng kabataan ang iba’t ibang teknolohiya, at maging mga isyung panlipunan.

Nakasalalay sa atin na kumbinsihin ang henerasyon ngayon na hindi pa huli ang lahat, na kaya nating labanan ang mga krisis na kinakaharap ng ating bayan. Nakasalalay sa atin, at sa kanila, na patuloy na magkuwento ng mga istorya ng pag-asa, na hindi pa tayo tuluyang nababalot ng dilim.

Nitong Huwebes lang, halimbawa: Muling bumalik si VP Leni Robredo sa Cavite, upang dalhin ang Istorya ng Pag-asa doon, isang programa ng Tanggapan ng Pangalawang Pangulo na naglalayong kontrahin ang negatibismo sa ating mga diskurso, at palitan ito ng mga nakakaantig na kuwento ng mga natatanging indibiduwal. Una nang naglunsad ng Istorya ng Pag-asa sa Cavite noong Hulyo: Sa Dasmariñas, Rosario at Imus.

Sa General Trias, Cavite, mayroong tatlong mga istorya ng pag-asa, na talagang kinakitaan natin ng di-pangkaraniwang katatagan, dedikasyon at paghihikahos. Doon, narinig natin ang kuwento ng buhay ni Dionard, isang mahusay na estudyante, na naglalako ng paninda sa eskuwela para may pantustos sa pag-aaral niya at ng mga kapatid.

Mula sa pagtitinda ng turon, maruya at banana que, ngayon, iskolar na sa kolehiyo si Dionard. Nagtapos siya ng may mataas na karangalan at isang tunay na lider ng kanyang batch, sa kabila ng hirap ng buhay. Patunay siya na anumang dagok ang harapin, ka­yang lagpasan, basta’t may tiwala sa sarili.

Sa Carmona, Cavite naman, nakilala ni VP Leni si Teacher Janneth, isang guro sa ALS Program ng munisipalidad. Sa paniniwala niya, ang lahat ng kabataan ay karapat-dapat ng isa pang pagkakataon, lalo na sa pag-aaral. Kung maayos ang pagtuturo ng mga guro sa ALS, mas magiging aktibo, epektibo at excited ang mga estudyanteng pumasok. Aniya, malaking bagay ito, lalong-lalo na sa mga magulang. Para kay Teacher Janneth, higit pa sa isang propesyon ang pagtuturo; bokasyon ito, at pagiging pangalawang ina sa mga mag-aaral niya.

At hindi ito dito lang nagtatapos. Sa limang distrito ng Cavite na ating binisita, hindi nabigo ang Istorya ng Pag-asa na makahanap ng mga natatanging in­dibiduwal na inspirasyon sa kanilang komunidad. Patunay ito na saanman tayo magpunta, ang kuwento ng bawat Pilipino ay tunay na istorya ng pag-asa. Sa patuloy na­ting paglilibot sa buong bansa, sigurado tayong napakarami pa nating makikilala na mga Pilipinong dakila tulad ng ating mga nahanap.

Sa darating na linggo, bibisita naman si VP Leni sa mga nasalanta ng Bagyong Ompong sa Benguet. Doon, makiki­pag-ugnayan tayo sa lokal na pamahalaan at kukumustahin ang lagay ng ating mga kababayan. Paalala na hindi sila nakakalimutan ng gobyerno, at handa tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. Ito rin ang panahon upang muling bigyan ng pag-asa ang ating mga kababayan na makakabangon sila mula sa dumaang kalamidad.

At paalala rin itong lahat sa atin: Na hindi pa tayo tuluyang nababalot ng dilim. Napakarami pang dahilan para lumaban, para bumangon, at para maging tanglaw ng liwanag para sa iba. Tayo mismo ang nag-iiwan ng markang ito na pinagkukunan natin ng lakas at pag-asa para sa isa’t isa.