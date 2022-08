Tanggapan ng Comelec sa Intramuros nagliyab

Nasunog ang opisina ng Commission on Elections (Comelec) sa inuupahan nitong gusali sa Palacio del Gobernador sa Intramuros, Maynila noong Linggo ng gabi.

Ayon kay Comelec acting spokesperson Rex Laudiangco, iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection (BFP) ang sanhi ng sunog sa opisina ng Information Technology Department (ITD) sa ikapitong palapag ng gusali.

Itinaas ng BFP ang unang alarma sa sunog ng alas-6:53 ng gabi at ikalawang alarma ng alas-7:02 ng gabi bago ito tuluyang naapula at idineklarang fire out ng alas-8:16 ng gabi.

Tiniyak naman ni Laudiangco na walang nadamay na iba pang opisina at walang nasaktan sa hanay ng mga empleyado ng komisyon.

Ligtas din aniya ang mga data ng komisyon na kapwa naka-post sa kanilang official website na www.comelec.gov.ph at resulta nitong May 9 elections sa www.2022electionresults.comelec.gov.ph.

Dagdag nito, hindi rin naapektuhan ang data voter’s registration na nakalagay sa ibang vault na may back-up sa isang ligtas na off-site location. (Juliet de Loza-Cudia)