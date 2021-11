Tanggal face shield abangers sa kumpas ni Duterte

Mayroon nang desisyon ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease (IATF-MEID) sa isyu ng kahilingang alisin na ang paggamit ng face shield sa bansa.

Inihayag ito ni Presidential Spokesman Harry Roque sa Laging Handa public briefing matapos ang pulong ng IATF noong Huwebes.

Subalit kinakailangan pa rin aniyang dumaan sa pag-apruba ni Pangulong Rodrigo Duterte ang rekomendasyon at posibleng ito na rin ang mag-anunsiyo ng polisiya sa face shield sa kanyang regular na `Talk to the People’ sa susunod na linggo.

“Eh pano po `yong face shield? Meron na pong desisyon pero ito po ay for approval and possibly for announcement by the President himself,” ani Roque.(Aileen Taliping/Prince Golez)