Tanggal face mask kasado sa new normal

NAGHAHANDA na ang gobyerno sa pinakamababang alert level sa patuloy na pagbaba ng COVID-19 case sa bansa.

Ayon kay Health Undersecretary Ma. Rosario Vergeire, ang alert level 1 ay ituturing na ‘new normal’ bilang paghahanda na ituring nang ‘endemic’ ang COVID-19.

“Naghahanda tayo para dito sa sinasabi nating new normal. Atin pong tandaan, ang sabi natin, ang alert level 1, ito po ‘yung new normal natin dito sa ating bansa,” wika ni Vergeire.

Sinabi rin ni Vergeire na sakaling magtuloy-tuloy ang pagluwag ng health protocol ay huling aalisin ang mandatory na pagsusuot ng face mask.

Ang alert level 1 ay ipapatupad kapag patuloy ang pagbaba ng kaso ng new coronavirus patient sa bansa, gayundin ang mababang utilization rate sa mga COVID-­19 hospital bed at intensive care unit.

Ngunit paalala ni Vergeire, kahit ilagay ang bansa sa alert level 1, kailangan pa ring sundin ang minimum health standard tulad ng pagsusuot ng face mask.

“We still follow the minimum public health standard, we still do masking, we still do hugas, iwas sa matataong lugar, physical distancing, and most importantly, of course, ventilation, air flow,” lahad ng health official.

Sa Metro Manila, nakataas ang alert level 2 hanggang Pebrero 15. (Ray Mark Patriarca)