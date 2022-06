Tanggal face mask hinirit na hatulan ng mga mayor

Mas gugustuhin ni Presidential Adviser for Entrepreneurship Joey Concepcion na ipaubaya sa mga mayor o local government unit ang desisyon hinggil sa polisiya sa pagsusuot ng face mask.

Sinabi ito ni Concepcion matapos ilahad ang kanilang pag-uusap ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. kung saan ay bukas aniya ito sa mungkahing gawing optional ang pagsusuot ng face mask sa mga lugar na hindi na gaanong peligroso sa COVID.

Sa Laging Handa public briefing, sinabi ni Concepcion na nagpulong sila ni Marcos at nabanggit nito ang pagiging bukas sa optional na paggamit ng face mask sa pampublikong lugar.

Pero sa personal na pananaw ng negosyante, mas mabuti aniyang ipaubaya sa mga local government unit ang desisyon kung mananatiling obligado ang pagsusuot ng face mask sa kanilang mga nasasakupan.

“Ang tingin ko naman dito, all outdoor settings let’s allow the LGUs to decide whether facae mask is required, ani Concepcion.

Sinabi ni Concepcion na hindi pa COVID-free ang bansa kaya mahalaga ang tamang desisyon sa isyu ng face mask. (Aileen Taliping)