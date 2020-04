Tang may free basketball coaching clinic sa socmed

DAHIL sa banta ng COVID-19, idinaan na lang sa online ni Tyrone ‘TY’ Tang ang pagkakaloob ng libreng basketball coaching summer clinic.

Pinasok ng National Collegiate Athletic Association (NCAA- College of Saint Benilde Blazers coach ang social media matapos maghandog ng basketball lessons na nagpapakita ng ilang mga cage routine para mahasa pa ang talent sa nasabing laro ng mga baguhan sa larangan.

Ang mga bayani aniyang health workers na handang isakripisyo ang buhay ang nagtulak at naging inspirasyon niya para i-share din ng libre sa publiko ang kaalaman niya sa basketball coaching.

“Our frontliners and healthworkers are really my personal inspiration for doing this as they’ve been risking their own lives to save the lives of many,” saad ni Tang.

Pinanapos nioyang, “They’re our real avengers of today, significantly making a difference in our society, and it was with this in mind that I asked myself how can I make a difference and be of help to my society in my own little way.”

Bukod sa Taft-based dribblers, nagsisilbi ring instructor ang dating ex-pro cager sa kanyang programang ‘TY TANG Basketball School’ sa Xavier School sa Greenhills, San Juan. (Aivan Denzel Episcope)