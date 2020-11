Tancontian bronze sa World Sambo

NAKAPAGWAGI muli ng tansong medalya ang Pilipinong sambo fighter na si Sydney Tancontian Sy matapos talunin si Evadne Huecas ng Spain, 2-1, sa mas mataas na kategorya na Women’s Senior 80+ kgs sa ginaganap na World Sambo Championships sa Novi Sad, Serbia.

Ang tansong medalya ay kabuuang ikalima na para sa 20-anyos mula Davao na si Tancontian-Sy sa pagsabak nito sa mga internasyonal na torneo.

Una naman itong nabigo sa labanan para sa katulad na medalya kay Kateryna Chovkhun ng Ukraine, 0-1, sa mas mababa subalit lehitimo nitong kategorya na Women’s Junior 80+ kgs class.

“Sydney fought well in the Junior Women +80 Category. She finished the match and lost to 2 penalties equivalent to 1 point. Lesson we learned with high-level competitions, having a Coach is crucial to the outcome of the game,” sabi ng ama at coach na si Paolo Tancontian. (Lito Oredo)