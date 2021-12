Tanaw-balik sa Senado: Pharmally scam, tongpats sa imported pork

Ni Dindo Matining

SA ikalawang taon ng COVID-19 crisis, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng Senado kasama na ang pagsagawa ng ilang makabuluhan at kontrobersiyal na imbestigasyon.

Narito ang ilan sa mga imbestigasyon ng Senado na naging headline nitong 2021.

Tongpats sa imported pork

Siniyasat ng Senado ang alegasyon ng bilyon-bilyong tongpats sa importasyon ng imported. Ibinunyag ni Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson ang diumano’y raket sa Department of Agriculture (DA) kung saan umaabot sa P6 bilyon ang kickback mula sa panukalang dagdagan ang volume ng imported na karne ng baboy.

Matapos ang imbestigasyon, gumawa ng resolusyon ang Senado na humihikayat sa Malacañang na ibasura ang rekomendasyon na bawasan ang taripa at dagdagan ang alokasyon sa mga imported meat product. Sa naturang resolusyon, hinihiling din sa Malacañang na magdeklara national state of emergency para matugunan ang problema sa African swine fever.

Motor vehicle inspection

Siniyasat din ng Senate committee on public services pagpapatupad ng Department of Transportation (DOTr) sa Motor Vehicle Inspection System (MVIS) at Motor Vehicle Inspection Centers (MVIC). Ito’y bunsod ng reklamo ng mga motorista na dagdag pahirap sa kanila sa gitna na pandemya. Madodoble kasi ang kanilang babayaran kumpara sa usual na binabayad nila sa vehicle registration.

Naghain pa ang Senado ng resolusyon na humihi¬ling sa DOTr na suspendihin ang implementasyon ng MVIS. Dahil sa dami ng reklamo, inutos naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Land Transportation Office na suspindehin ang pagpapatupad ng MVIS na isang requirement para sa pagpaparehistro o renewal ng mga sasakyan.

NTF-ELCAC fund kinalkal

Hindi nakaligtas sa mga senador ang kontrobersiya ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Hinimay din nila ang performance ng ahensiya gayundin ang pondo nito.

Nanawagan pa ang ilang senador na buwagin na lamang ang anti-insurgency task force dahil ginagamit umano sa political agenda. Itinulak pa ng ilang senador na tapyasan ang pondo ng NTF-ELCAC dahil nabigo ang task force na i-account ang P19.1 bilyong pondo sa taong 2021.

Subalit sa bicameral conference committee para sa 2022 national budget, nagkasundo ang mga mambabatas na maglaan ng P17.1 bilyong pondo sa susunod na taon para sa NTF-ELCAC. Mas mababa ng P2 bilyon sa kasalukuyang pondo ng task force.

Chevron-Udenna deal sa Malampaya hinimay

Masusi ring hinimay ng Senate committee on energy, sa pamumuno ni Senador Sherwin Gatchalian ang pag-apruba ng Department of Energy (DOE) sa Chevron-Udenna Malampaya deal na ayon sa kanya’y depektibo.

Base sa ebidensiyang nakalap ng Senado, depektibo at hindi wasto ang ginawang pag-apruba ng DOE sa pagbenta ng 45% stake ng Chevron sa Malampaya gas project sa Udenna Group ni Dennis Uy.

COVID fund ng DOH nakatengga

Kinalkal din ng Senado ang diumano’y hindi paggasta sa bahagi ng pondo ng Department of Health (DOH) para matugunan ang COVID pandemic. Sabi ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, nabigo ang DOH na gastusin ang P24 bilyon sa P63.7 bilyong pondo ng DOH para sa pagtugon sa pandemya, batay sa ginawang pagsusuri ng Commission on Audit.

Subalit pinabulaan naman ito ni Health Secretary Francisco Duque III at iginiit na lahat ng P63.7 bilyong COVID-19 fund ay “properly accounted” at walang kinurakot kahit isang sentimo.

Pharmally scam

Binalatan din ng Senate blue ribbon committee ang pagbili ng gobyerno ng diumano’y overpriced na mga medical supply mula sa mga pinaborang kompanya.

Naging sentro ng imbestigasyon ang Pharmally Pharmaceutical Corporation matapos ibigay ni dating Undersecretary Lloyd Christopher Lao ng Procurement Service ng Department of Budget and Management (DBM) ang P8.6 bilyong kontrata para sa medical supply noong 2020 kahit bago pa lang ang kompanya na may paid-up capital na P625,000 lamang.

Nasangkot din sa kontroberya ang negosyante at dating presidential adviser na si Michael Yang, matapos mapag-alaman na ito ang guarantor at financier ng Pharmally sa nakuhang kontrata sa pamahalaan para sa COVID medical supply.