Tanaw-balik sa mga Pinay na nagtagumpay sa ‘Miss Saigon’

Nag-celebrate ng ika-29th anniversary ang isa sa pinakasikat na musical sa buong mundo na Miss Saigon.

September 20, 1989 noong unang magbukas ang Miss Saigon, na mula sa panulat at musika nila Alain Boublil at Claude-Michel Schonberg, sa Theatre Royal, Drury Lane in London at pinagbidahan ito ng 18 years old pa lang na si Lea Salonga bilang si Kim, isang 17-year old Vietnamese girl na umibig at nabuntis ng isang American soldier sa kalagitnaan ng giyera sa Vietnam.

Ang Miss Saigon ang nagpakita sa natata­nging talento ng mga Pinoy, ang pag-awit na may puso.

For being the original Kim of Miss Saigon, si Lea ang kauna-unahang Asian actress na nanalo ng Lawrence Olivier Award at ng Tony Award as best actress in a musical.

Nagbukas ng mara­ming pintuan para kay Lea ang paglabas niya sa Miss Saigon. Kabilang na rito ay ang pag­labas niya sa iba pang musicals sa Broadway tulad ng Les Miserables at Flower Drum Song.

Kinuha rin si Lea ng Disney para maging singing voice ni Princess Jasmine sa animation na Aladdin at singing voice ni Fa Mulan sa animation na Mulan.

29 years later ay kilala pa rin si Lea sa buong mundo at kinukuha pa rin siya sa mga malalaking musical. Tulad na lang sa Once On This Island on Broadway at sa musical na Annie sa Hollywood Bowl in Los Angeles.

Magsi-celebrate naman si Lea ng kanyang ika-40th year sa showbiz sa pamamagitan ng isang bonggang concert sa PICC Plenary Hall sa October 19 and 20.

Kumustahin naman natin ang iba pang aktres na gumanap bilang Kim after ni Lea.

Ano na ang ginawa nila ngayon at sinuwerte rin ba sila sa kanilang career tulad ni Lea?

Monique abala­ sa pagtulong sa kababaihan sa buong mundo

MONIQUE WILSON:

Si Monique Wilson ang naging understudy ni Lea Salonga bilang Kim sa original 1989 London production ng Miss Saigon. Ginampanan din niya ang role ng bar girl na si Mimi sa naturang musical.

Noong gawin na ni Lea ang Miss Saigon sa Broadway, si Monique na ang gumanap na Kim mula 1990 hanggang 1992.

Bumalik ng Pilipinas si Monique para pasukin ang pag-arte sa pelikula. Una niyang naging lea­ding man ay si Robin Padilla sa pelikulang Bad Boy 2. Nanalo naman ng acting awards si Monique para sa pelikulang Kapag Iginuhit Ang Hatol Ng Puso (1992 Film Aca­demy Best Supporting Actress) at Laro Sa Baga (2001 Gawad Urian Best Supporting Actress).

Nag-out si Monique noong 2012 at inamin nito ang relasyon sa long time girlfriend na si Rossana Abueva. June 2015 noong kinasal sila sa Notting Hill, London.

Ngayon ay hindi na aktibo sa showbiz si Monique dahil naging abala ito sa pagtulong sa maraming kababaihan, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo via One Billion Rising at sa pag-stage ng Vagina Monologues.

Jenine maraming hugot vs Janella

JENINE DESIDERIO:

Seventeen years old lang si Jenine Desi­derio noong mapasama siya sa original London cast ng Miss Saigon in 1989. Gumanap siya bilang Kim understudy ni Monique in 1990 hanggang sa siya na ang maging Kim in 1993.

After Miss Saigon ay sinubukan ni Jenine ang suwerte niya sa showbiz. Naging recording artist ito at gumawa ng mga action at comedy film.

Kinasal siya sa singer na si Juan Miguel Salvador at naging anak nila ay si Janella Salvador na isa sa mga young lea­ding lady ng ABS-CBN 2. Naghiwalay sila ni Juan Miguel noong 2002.

Hindi kaila sa showbiz ang hindi magandang relasyon ng mag-inang Jenine at Janella. Umabot pa hanggang sa social media ang sagutan nilang mag-ina.

Ang emote ni Jenine ay hindi siya nagugustuhan ang impluwensiya ng mga nakapaligid ngayon sa kanyang anak.

Jamie

‘Inspiratio­nal Diva’

JAMIE RIVERA:

Ang tinaguring ‘Ins­pirational Diva’ ay gumanap bilang Kim bet­ween 1992 ang 1993 in London. Pagkatapos ng Miss Saigon stint niya, bumalik ng Pilipinas si Jamie para ituloy ang kanyang recording career sa ilalim ng OctoArts-EMI Philippines hanggang sa lumipat siya sa Star Music.

Nakapaglabas ng maraming hit albums si Jamie, pero nakilala siya nang husto dahil sa pag-awit niya ng theme song ng World Youth Day in 1995 na Tell The World Of His Love.

Naging forte na ni Jamie ang pag-awit ng mga inspirational song kaya iyon ang mga sumunod niyang mga nilabas na songs, kasama na rito ang song na We Are All God’s Children na naging theme song ng pagbisita ni Pope Francis sa Pilipinas noong 2015.

Kinasal si Jamie kay JB Mendoza in 1996.

Joana, Kim noon Candida ngayon

JOANA AMPIL:

Naging Kim sa Miss Saigon in London si Joa­na Ampil noong 1993 hanggang 1995. Kinuha ulit siya para sa Miss Saigon Tour in 2001 up to 2002. Kinuha rin siya sa Australian premiere ng Miss Saigon in 2008.

Pinagpatuloy ni Joana ang paglabas niya sa mga musical production in London after Miss Saigon tulad ng Jesus Christ Superstar, Les Mise­rables, Hair, Rent, West Side Story and Avenue Q.

No-ong 2013, nakasama siya sa cast ng UK/Europe touring production of Cats.

In 2017, ginawa ni Joana ang kanyang first movie, Ang Larawan: The Musical kunsaan napanalunan niya ang best actress award sa 2017 Metro Manila Film Festival sa pagganap niya bilang si Candida Marasigan.

Ima namayani

sa Asya

IMA CASTRO:

Winner ng mga international singing competition si Ima Castro nang kunin siya para gumanap na Kim sa pagtanghal ng Miss Saigon sa Manila in 2001. Ginanap ito sa Cultural Center of the Philippines.

Si Ima rin ang gumanap na Kim sa na­ging Asian Tour ng Miss Saigon sa Hong Kong at Singapore. Nakadalawang taon din siyang gumanap as Kim sa London production naman.

Bilang singer, naging hit ang duet ni Ima with Lloyd Umali na Nanliligaw, Naliligaw.

After Miss Saigon, nagpatuloy sa musical theater career niya si Ima sa paglabas nito sa mga locally-produced musical tulad ng Tarzan, In The Heights, AIDA, Full Monty, Ghost, Priscilla: Queen of the Desert, Nine at mga original Pinoy musicals na Maynila: Sa Mga Kuko Ng Liwanag at Binondo: A Tsinoy Musical.