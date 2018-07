Tanaw-balik sa mga eksena sa SONA: Pabonggahan, pakislapan, paseksihan

Naging isa sa much-awaited red carpet event ang taunang SONA (State of the Nation Address) dahil sa mga nagbobonggahang gown na tila pang-awards night ang dating.

Inaabangan ang suot ng mga lady politician at ang mga misis ng mga senator at congressmen.

Pero noong umupo na si President Rodrigo Duterte, gusto nito na simple lang ang maging hitsura ng SONA. Ibig sabihin ay simple lang ang mga kasuotan at walang patalbugan.

Ang Cebu-based designer na si Cary Santiago ang nag-design at nagtahi ng mga isusuot na simpleng terno ni Davao City Mayor at Presidential daughter na si Sara Duterte at ang ina nitong si Elizabeth Zimmerman.

Si Santiago rin ang gumawa ng mga terno ng misis ng former vice mayor ng Davao at presidential son Paolo Duterte na si January Navares. Pati na sa fiancé ni presidential son Sebastian Duterte na si Kate Necesario.

Anyway, balikan natin ang ilang mga pinag-usapan na mga SONA fashion sa mga nagdaang taon:

GRETCHEN BARRETTO:

Nanggulat si Gretchen Barretto sa SONA dahil sa suot nitong black and off-white ensemble na gawa ni Inno Sotto. Fitted long-sleeved blouse ito with a black ribbon as belt with matchin­g dramatic black ankle-length skirt and pointy black heels.

HEART EVANGELISTA-ESCUDERO:

Nagsabog din ng kagandahan si Heart Evangelista nang isuot niya ang isang flowing white terno noong 2016. Noong 2017 naman, naging simple lang si Heart sa kanyang sleek white pantsuit mula sa Massimo Dutti.

SENATOR GRACE POE:

Hindi nagpatalo si Senator Grace Poe sa sinuot nitong Paul Cabral terno noong 2016. Isang s­horter dress in her signature white with a gold design naman ang nirampa niya sa SONA noong nakaraang taon.

LOREN LEGARDA:

Kabogera rin sa SONA red carpet si Sen. Loren Legarda na kahit suot lang niya ay color black, tiner­nohan niya ito ng mga Philippine-made accessor­y na mula sa Bontoc tulad ng Ilongot earrings, and shoes by Tish Sevilla made from Marikina.

SENATOR NANCY BINAY:

Naging kaabang-abang din ang mga outfit ni Senator Nancy Binay sa SONA tulad ng long, dark blue terno na gawa ni Randy Ortiz.

YASMINE ESPIRITU-VARGAS:

Hindi naman papayag ang actor-turned-congressman na si Alfred Vargas na madehado sa SONA red carpet ang misis niyang si Yasmine Espiritu. Unforgettable ang red terno nito noong 2016 at ang powder blue terno nito noong 2017 na parehong gawa ni Stephanie Tan.

KRIS AQUINO:

Sinuportahan naman ni Kris Aquino ang piña industry dahil ito ang fabric ng kanyang Filipiniana dress noong SONA ng kanyang kuya at former Philippine President Noynoy Aquino. Piña callado na galing pang Lumban, Laguna ang gamit at gi­nawa pa ito sa Antipolo City ni Michael Leyva.

LUCY TORRES-GOMEZ:

Much-awaited naman ang mga gown na suot ni Ormoc representative Lucy Torres-Gomez tuwing SONA tulad na lang ng stylized barong top paired with a Maranao malong wrap skirt na gawa ng designer friend niyang si Randy Ortiz.

IMEE MARCOS:

Panggulat naman si Ilocos Norte Governor Imee Marcos dahil sa nakakasilaw na sinuot niyang electric purple tunic, gold pants and ponka­n orange heels.