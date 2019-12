TANAW BALIK: Mga Pinoy na umeksena, nagpabongga sa US TV, movie

NI: RUEL MENDOZA

Dahil sa pagkaka-cast kay Bianca Umali sa HBO Asia series na “Halfworlds Season 3” at sa Kapamilya actor na si Joseph Marco sa HBO Asia series na “The Bridge”, isang patunay lang na napagkakatiwalaan at maaasahan ang Pinoy actors sa kahit saang larangan ng aktingan.

Mapa-local or international, binibigay ng Pinoy ang kanyang makakaya at maganda ang lumalabas na resulta. Minsan ay kinakabog pa nila ang mga foreign co-stars nila dahil sa kanilang husay.

Noon pa man ay kinukuha na ang Pinoy para umarte para sa roles ng mga Latino or any Asian stereotypical role. Pero nga­yon, recognized na Filipino character.

Balikan natin ang ilang mga Pinoy na napansin at nabigyan ng magandang break sa mga sikat na American series bilang mga Filipinos.

CONRAD RICAMORA in HOW TO GET AWAY WITH MURDER

Ginampanan ni Conrad Ricamora ang role bilang Oliver Hampton, isang HIV-posi­tive IT employee na magaling sa pag-hack ng computer sa “How To Get Away With Murder”. Sa tatlong seasons kunsaan ay recurring character si Oliver, he identified as Fi­lipino at ang gumanap na Filipino mother niya ay si Mia Katigbak. Sa wedding ni Oliver sa boyfriend niyang si Connor (played by actor Jack Falahee), nagsuot ito ng traditional Barong Tagalog habang hinahatid siya ng kanyang ina sa altar ng simbahan at sinabi sa kanya ay “Ang aking anak.”

On stage, si Conrad ang gumanap na Ninoy Aquino sa musical na “Here Lies Love” mula 2013 hanggang 2017. Lumabas din siya as Lun Tha sa musical na “The King & I” in 2015.

REGGIE LEE in GRIMM

Ang Quezon City-born na si Reggie Lee ay isa sa maraming Pinoys na aktibo sa paglabas sa maraming Hollywood movies at TV shows. Na­ging pamilyar ang marami kay Reggie dahil sa role niya as Drew Wu sa fantasy crime series na “Grimm”. Sa isang episode ng “Grimm”, nagkuwento siya tungkol sa aswang, manananggal at duwende na parating kinukuwento ng lola niya sa Pilipinas. Pinakita pa ngang nagsasalita ng Tagalog si Reggie habang kausap nito ang kanyang mother at kapatid.

Ilan lang sa mga nilabasan na Hollywood films ni Reggie ay “The Fast and the Furious”, “Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest”, “Tropic Thunder”, “Star Trek” at “The Dark Knight Rises”.

VINCENT RODRIGUEZ III in CRAZY

EX-GIRLFRIEND

Gumanap bilang ang hunk na si Josh Chan si Vincent Rodriguez III sa musical-sitcom na “Crazy Ex-Girlfriend” kunsaan bida si Rachel Bloom as the obsessed Rebecca Bunch. Pinakita sa show ang pagiging member ni Josh ng isang religious and conservative Filipino family na kumakain ng dinuguan at adobo. Gumanap pang tiyahin ni Vincent sa show ay walang iba kundi si Lea Salonga.

Lumabas din si Vincent sa Netflix original series na Insatiable season 2”. Openly gay si Vincent na kasal sa kanyang boyfriend na si Gregory Wright.

NICO SANTOS

in SUPERSTORE

Buong husay na ginampanan ng Manila-born Nico Santos ang papel na Mateo Fernando Aquino Liwanag sa hit comedy series na “Superstore”. Bilang si Mateo, maraming kuwento ito tungkol sa kanyang buhay sa Pilipinas hanggang sa madiskubre niya na undocumented pala siya at puwede siyang ma-deport pabalik sa Pilipinas. Sa isang scene, nagsasalita ng Tagalog si Mateo habang kausap niya ang isang family member sa telepono tungkol sa kanyang pagiging illegal alien.

Lumabas na rin si Nico sa US TV shows na “Chelsea Lately”, “2 Broke Girls” at sa pelikulang “Crazy Rich Asians”.

MANNY JACINTO and EUGENE CORDERO

in THE GOOD PLACE

Isa sa loveable characters ng afterlife comedy series na “The Good Place” ay si Jason Mendoza na ginagampanan ni Manny Jacinto. Sa isang episode ng show, binanggit ni Jason ang kanyang pagiging isang Filipino. Sinabi niya, “Eve­ryone here thinks I’m Taiwanese. I’m Filipino… Heaven is so racist.”

Sinamahan naman si Jason ng kapwa niya Pinoy na si Eugene Cordero who plays Pillboi.

Lumabas si Manny sa mga American TV shows na “Once Upon a Time”, “Supernatu­ral” and “iZombie”. Kasama rin siya sa sequel ng “Top Gun” na “Top Gun: Mave­rick”.

Si Eugene naman ay lumabas na sa “Drunk History”, “The Kroll Show”, “Silicon Valley”, “The Office”, “Brooklyn Nine-Nine”, “Bajillion Dollar Propertie$”, “Veep”, “The Good Place”, and “Crazy Ex-Girlfriend”, “Mike and Dave Need Wedding Dates”, “Kong: Skull Island”, “The Kings of Summer”, and “Ghostbusters”.