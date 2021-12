Tanaw-Balik: Marian, Bea, Cocojuls patok na newsmaker

Kung pagbabasehan ay mga nag-top sa most searched from online platforms, nag-ingay at talagang pinag-usapan, nag-come-up ang Abante sa maituturing na sampu sa mga Philippine celebrities na newsmakers of the year.

In no particular order, narito ang mga pinag-usapan nang husto ngayong 2021 sa Philippine showbiz.

BEA ALONZO – Si Bea ang nag-top sa female na ‘most searched’. Ang naging desisyon niya na iwanan ang Kapamilya network at maging isang Kapuso ay lumikha ng malaking ingay. Ang pagkakaroon niya ng YouTube channel na mabilis na humakot ng maraming subscribers at ang pag-amin niya sa relasyon nila ni Dominic Roque.

PAOLO CONTIS – Naging sikat ang linyang “As A Friend” dahil sa naging paliwanag ni Paolo sa dahilan kung bakit kasama niya ang actress na si Yen Santos sa Baguio. Pinag-usapan din nang husto ang hiwalayan nila ni LJ Reyes at ang pinaniniwalaan ng karamihan na relasyon nila ni Yen.

TONI GONZAGA — Ang vlog/ interview niya sa isa sa mga presidentiables na si Marcos, Jr. ay tila naging national issue. Marami ang bumatikos, nagbato ng hate at pamba-bash kay Toni dahil sa naging interview niya kay Bongbong. Pero sa lahat ng ito, ipinakita lang ni Toni na tipong unaffected siya.

ALJUR ABRENICA/KYLIE PADILLA

JENNICA GARCIA/ALWYN UYTINGCO – Parehong naging usap-usapan ang kanilang paghihiwalay. Pareho rin na may mga dalawang anak. Pero sa kanilang dalawa, ilang buwan pagkatapos na mabalitang naghiwalay, muling inayos at ngayon ay nagsasamang muli sina Jennica at Alwyn.

MARIAN RIVERA – Tila nadaig pa ni Marian sa ingay ang mismong kandidata ng Pilipinas sa nakaraang Miss Universe 2021. Sa kabila ng hindi muna pagtanggap ng mga trabaho outside work from home katulad ng lock-in taping, ang pagkakahirang kay Marian bilang isa sa mga miyembro ng selection committee at final judge ng Miss Universe 2021 na ginanap sa Eilat, Israel ay talaga namang isa sa pinag-usapan sa taong ito.

ROBIN PADILLA – Ang ilan sa mga ginagawa at pino-post ni Robin sa kanyang social media ang nagiging usap-usapan dito. Ang pagpo-post niya na baligtad ang bandera ng Pilipinas ay umani ng batikos. Panibagong ingay rin ang desisyon niyang tumakbo sa pagka-Senador.

COCO MARTIN-JULIA MONTES – Sa loob ng ilang taon ay tahimik lang sina Coco at Julia. Pero nitong taong ito, bukod sa pagkakasama ni Julia sa ‘Ang Probinsyano’ ay ang bakasyon nila sa Boracay na magkasama ay pinag-usapan talaga. Kasabay nito ang tanong kung kailan daw kaya iri-reveal ang matagal nang napapabalitang diumano’y baby nilang dalawa.

JAKE CUENCA – Ang pagkakasangkot ni Jake Cuenca sa diumano’y buy bust operation at kunsaan, may nadamay at ang huling balita ay may kasong isinampa rito ang pulisya ay pinag-usapan din. Sa halip na si Jake, ang kaibigan nito na si Paulo Avelino ang nagsalita.