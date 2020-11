Tan pasiklab sa bubble

LUMITAW ang kakaiba pang talento ni Philippine Basketball Association (PBA) courtside reporter Denise Patricia Tan nang makipag-shooting sa hard court bago iarangkada ang isang laro sa 2020 Philippine Cup bubble sa Clark, Angeles, Pampanga.

Sa Instagram account ng ESPN correspondent, makikitang naka-shoot siya ng bola kahit na pormal ang kasuotan at naka-high heels pa.

“Things I do in between games #PBABubble,” caption ng 2006-07 University Athletic Association of the Philippines (UAAP) best setter sa binahaging IG post nitong Linggo.

Kilala man si Tan bilang reporter ng liga, ‘di maipagkakaila ang pagiging ‘athletic’ nito dahil bago pa siya mag-full time sa pag-cover ay naging miyembro rin ng UST women’s volleyball team o Golden Tigresses. (Aivan Denzel Episcope)