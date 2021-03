Tan may asim pa

MAANGAS pang maglaro si National Master (NM) Jonathan Tan matapos manalo sa Cavite Spartans 1+1 Bullet Practice Arena sa lichess.org kamakalawa ng gabi.

Nagkampeon sa 1988 Philippine Junior Chess, nakalikom si Tan ng 42 Arena points mula sa 14 wins at four losses sa one minute plus one second increment tournament.

Nanaig via tiebreak si Davao City bet Tan kay Jayson Visca ng Romblon kaya nasilo ang titulo.

Nakopo ni Visca ang second place habang third si NM Marlon Bernardino na may 40 Arena points. (Elech Dawa)