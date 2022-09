Tan, Canlas ginto sa Minime Fencing

BUMIDA sina Jodie Tan at Yuna Canlas sa kanilang mga dibisyon matapos dominahin ang katatapos na 2022 Minime Singapore Fencing Festival sa OCBC Arena na ginanap sa Kallang District, Singapore.

Isinubi ni Tan, pambato ng St. Jude Catholic School, ang unang international gold medal matapos magreyna sa 12-and-under category nang kalusin si Chinese-Australian Zhang June Irina, 10-4.

Ipinagmamalaki ng Holy Family Parochial School sa Pasig, sinungkit din ni Canlas ang unang gold sa abroad nang itarak ang 8-2 panalo kontra Zhang Linao ng host Singapore sa U-10 division.

“With two gold medals in the tournament, we’re very satisfied with the results we got in the Minime Singapore,” saad ni former national team mentor Amat Canlas. (Elech Dawa)