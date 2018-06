Tambay na barangay captain, sibakin – Duterte

WINARNINGAN ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang mga barangay ­captain sa buong bansa na gawin ang kanilang trabaho kung ayaw na masibak sa ­puwesto.

Ipinahayag ng ­Pangulo ang kanyang babala sa panunumpa sa tungkulin ng mga 2,000 bagong halal na barangay captain sa Northern Mindanao region na ginanap sa Atrium Convention Center sa Cagayan de Oro ­nitong Lunes.

Sa kanyang talum­pati, binilinan ni Pa­ngulong Duterte ang mga barangay captain na gawin ang tungkulin sa kanilang komunidad.

Kapag lumitaw aniya sa record na mataas ang antas ng krimen at droga sa kanilang nasasa­kupan ay makakasuhan ang mga ito ng pagpapabaya sa tungkulin.

Kung walang pagbabago ay mag-iimbestiga aniya ang Department of the Interior and Local Government (DILG) at kapag inirekomenda ang dismissal ay sisibakin niya ang mga ito sa puwesto.

“Kayong mga bata­ngay captain, do what is your duty. You are more than just a policeman because you are ma­yors. You are the governors and the president of your barangay. Now, if you cannot do it, and the records will show na ‘yung crime rate mo mataas pati droga, then I will charge you with neglect,” anang ­Pangulo.