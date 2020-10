Tambak na basura mula US pinuslit sa Subic

Buking ng pinagsanib na grupo ng Customs Intelligence and Investigation Service at Enforcement and Security Service and Assessment Division ang dalawang container van na naglalaman ng mga basura na nagmula umano sa Amerika at dumating sa Subic Bay International Terminal Corporation (SBITC) noong Miyerkoles.

Base sa report, ang dalawang container ay nakaalerto at kabilang sa 30 pang container van na dumating sa SBITC at deklaradong ‘American Old Corrugated Cartons for Repulping’ at naksaad ang Bataan 2000 Inc. bilang consignee ng padala.

Sa inspeksyon na pinangunahan ni Bureau of Customs Port of Subic, District Collector Maritess Martin, tumambad sa mga awtoridad ang mga sari-saring basura, gaya ng mga lumang karton at iba pang ipinagbabawal na hazardous waste materials sa dalawang container.

Samantala, nagsagawa din karagdagang imbentaryo ang BOC at nakipag-ugnayan na rin sa ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang matiyak ang dami at aktwal na nilalaman ng kargamento. (Randy Datu)