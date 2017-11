Tamang timbang ng bigas pangako ng NFA

Upang masiguro na tama ang timbang ng bigas na ibinebenta sa publiko, gumawa ng kaukulang hakbang ang National Food Authority (NFA) upang maproteksiyunan ang mga consumer.

Unang hakbang ng ahensiya, hindi na mga ordinaryong sako ang gagamitin nila sa bigas kundi mga laminated sacks na.

Sa ganitong paraan, sinabi ni NFA Administrator Jose Laureano Aquino na maiiwasan ang pagburiki ng mga sako ng bigas ng ilang tiwaling empleyado ng ahensiya.

Makatitiyak na umano ang publiko na tama ang timbang ng bigas na kanilang mabibili at hindi binawasan.

“Laminated sacks cannot be tampered with. Aside from better protection against adulteration, it will also eliminate the so-called ‘buriki’ system where regular plastic sacks can be pierced by a small tube. The ‘buriki’ sampling system results to short-weighing of stocks while in storage and opens up temptations for graft,” pahayag ni Aquino.

Maliban sa paggamit ng laminated sacks ay gagamit na din ang NFA ng Radio Frequency Identification (RFID) sa mga sako ng bigas upang maging mas maayos ang kanilang inventory ma­nagement.

Sa tulong umano ng RFID ay automatic na mairerekord ng ahensiya ang pagpasok at paglabas ng stocks ng bigas.

Sinabi ni Aquino na ilang pamamaraan ang kanilang ginagawa upang mapagbuti ang buffer stocks ng NFA at maiwasan ang pagkakasayang ng mga butil gayundin ay maiiwasan ang korapsyon.