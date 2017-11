Tamang pasuweldo sa Nov. 30

By Mina Aquino

Pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga pribadong kompanya na sumunod sa tamang pay rules sa Nobyembre 30 na isang regular holiday.

Alinsunod ito sa inilabas na Labor Advisory No. 10, Series of 2017 sa Proclamation No. 269 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagdedeklara bilang isang regular holiday ang pagdiriwang ng kapanganakan ng bayaning si Andres Bonifacio.

Dahil dito, iniutos ng DOLE sa mga employer na ipatupad ang mga sumusunod na patakaran sa tamang pagbabayad sa naturang araw:

Sa mga empleyado na hindi pumasok, babayaran sila ng 100% ng kanilang sahod; para sa nagtrabaho naman sa panahon ng regular na bakasyon, siya ay babayaran ng 200% ng kanyang regular na suweldo para sa nabanggit na araw sa unang walong oras;

Para sa pumasok nang mahigit sa walong oras (overtime work), siya ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang rate sa nasabing araw;

Para naman sa nagtrabaho na lumampas sa 8-oras (overtime work) na tumapat din sa araw ng kanyang pahinga, siya ay babayaran ng karagdagang 30% ng kanyang orasang rate sa nasabing araw.