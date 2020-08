Tamang pagbubukas ng klase

Tama ang naging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte na iurong sa Oktubre 5 ang pagbubukas ng klase sa ilalim ng academic year 2020-2021. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ng Pangulo ang Republic Act 11480, na nagpapahintulot sa kanyang baguhin ang simula ng klase kung may state of emergency o state of calamity. Nitong Hulyo lamang isinabatas ang naturang panukala.

Pinakinggan ni Pangulong Duterte ang apela sa pag-aantala ng pagbubukas ng klase sa darating na Agosto 24. Mabuti ito upang magawan ng paraan ng Department of Education (DepEd) sa loob ng anim na linggo ang mga nakabitin pang problema ng ahensiya at mga guro sa implementasyon ng blended learning.

Pagkakataon din ito upang hikayatin ng ahensiya ang mga magulang na ihabol sa enrollment ang kanilang mga anak. Nakalulungkot kasing isipin na halos apat na milyong kabataan ang hindi makakapagpatuloy ng pag-aaral ngayong school year dahil sa hirap na dinaranas ng kanilang pamilya dulot ng pandemya.

Isa sa mga naririning nating suliranin ay kung paano isasakatuparan ang maayos at ligtas na pamamahagi ng modules sa mga mag-aaral. Sa ilang paaralan sa Metro Manila, tinapik na nila ang tulong ng mga barangay upang maihatid sa mga mag-aaral ang kopya ng modules. Malaking hamon kasi ito lalo sa mga paaralang matatagpuan sa pinakamalayo at pinakamahihirap na lugar sa bansa.

Kailangan ding siguruhin ng DepEd ang proteksyon ng mga guro at non-teaching staff laban sa COVID-19. Napakalaking peligro kasi ang kinakaharap nila dahil posibleng bumisita sila sa bahay ng kanilang mag-aaral. Hindi lang mga guro ang malalagay sa peligro ng pagkahawa sa coronavirus kundi pati ang kanilang mga mag-aaral.

Alam nating napakabigat na pasanin ang nakaatang sa balikat ngayon ng DepEd. Kailangan nila ang tulong ng mga local government units at iba pang sektor upang maisakatuparan ang new normal sa edukasyon. Kaya naman kami sa Ako Bicol Party-list, patuloy na umaalalay sa mga paaralan sa Bicol Region.

Kahit abala ang AKB sa pagtulong sa mga nangangailangan tulad ng pagkakaloob ng wheelchair sa persons with disabilities noong nakaraang linggo at mga Bicolanong humihingi ng alalay sa programang AKSYON CO, walang patid ang pamamahagi natin ng libreng alcohol at face masks sa mga paaralan sa Bicol Region upang magsilbing proteksyon ng mga guro.

Binago man ng pandemya ang ating nakasanayan, hindi mapipigil ang hangarin ng 23 milyong mag-aaral na payabungin ang kanilang kaalaman. Ang inyo pong lingkod ay patuloy na aalalay sa mga kabataan dahil sila ang pag-asa ng bayan.